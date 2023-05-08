Вражеские ракеты ударили по складу продовольственного предприятия и рекреационной зоне в Одесской области
Пожар на складе в Одесской области (Фото:facebook.com/OperationalCommandSouth/)
По Одесской области враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации. На месте прилетов возник пожар.
Об этом сообщили в ОК Юг.
Отмечается, что ракеты типа Х-22 враг направил по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье.
Спасательные службы работают над ликвидацией пожаров. Данных о пострадавших не поступало.
Информация уточняется.