Вражеские ракеты ударили по складу продовольственного предприятия и рекреационной зоне в Одесской области 8 мая, 02:50 Пожар на складе в Одесской области (Фото:facebook.com/OperationalCommandSouth/)

По Одесской области враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации. На месте прилетов возник пожар.

Об этом сообщили в ОК Юг.



Отмечается, что ракеты типа Х-22 враг направил по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье.

Видео дня

Фото: facebook.com/OperationalCommandSouth/

Спасательные службы работают над ликвидацией пожаров. Данных о пострадавших не поступало.

Информация уточняется.