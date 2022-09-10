«Демилитаризация России в жесткой валюте». ВСУ за три дня уничтожили воздушные цели врага на $157,5 млн

10 сентября, 12:03
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ВСУ за три дня уничтожили вражеских ракет, самолетов и вертолетов на $157,5 млн (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

ВСУ за три дня уничтожили вражеских ракет, самолетов и вертолетов на $157,5 млн (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Украинские защитники в течение 5−7 сентября уничтожили крылатых ракет, самолетов и вертолетов российской армии на 157,5 млн долларов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Одна из самых дорогих и технологичных ракет на вооружении РФ — это крылатая ракета Х-101, ориентировочная стоимость которой 13 млн долларов.

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Шесть таких противник выпустил по Украине 5 сентября (пять из них сбиты ПВО Воздушных Сил), то есть общая стоимость выпущенных ракет составляет 78 млн долларов.

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Кроме того, оккупанты выпустили по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59, общая стоимость которых составляет 600 тысяч долларов.

Также за этот период враг потерял два ударных вертолета Ка-52 на 32,4 млн долларов и ударный вертолет Ми-24 ( 12,5 млн долларов за единицу).

Воины ДШВ 5−7 сентября уничтожили три российских штурмовика Су-25 на сумму 33 млн долларов ( 11 млн долларов за единицу).

За три дня украинские военные уничтожили 10 беспилотников оперативно-тактического уровня типа Орлан-10 на 1 млн долларов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0U1JbvSLGC47PX6gm8p2xavYrfxt115gj3pMhz3qxG5YuoF7mT6VPYZzccGL22Nm1l

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 52 250 своих военных, за минувшие сутки — 350.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком и Харьковском направлениях.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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