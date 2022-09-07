Обстрел Славянска. Спасатели под завалами нашли тело мужчины

7 сентября, 17:07
Поделиться:
Последствия обстрела Славянска оккупантами (Фото:ГСЧС/Facebook)

Последствия обстрела Славянска оккупантами (Фото:ГСЧС/Facebook)

В среду, 7 сентября, оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области, в результате чего был частично разрушен трехэтажный жилой дом. В ходе аварийно-спасательных работ было обнаружено тело мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области Facebook.

Отмечается, что на 14:00 на месте разбора завала спасателями обнаружено тело мужчины, анкетные данные которого устанавливаются. В настоящее время аварийно-спасательные работы продолжаются.

Видео дня

Читайте также:
Российские оккупанты ударили по психиатрической больнице в Краматорске

Работа личного состава ГСЧС на месте обрушения началась в 6:35. К ним привлечены 38 человек и 8 единиц техники ГСЧС и коммунальных служб города.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid02KjDMuM4SHnhHsg2NjTGJwQvko57nx3GvuzxQEpHLXP44ZHnTwzMokgfJn7vd5XMel

Также одно из попаданий произошло в микрорайоне Черевковка. Пострадала школа №4. К счастью, обошлось без жертв.

https://www.youtube.com/embed/eoZ6dFhEn3c
Редактор: Дарья Балагурчик

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Славянск Донецкая область Обстрел ГСЧС Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X