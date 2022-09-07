Обстрел Славянска. Спасатели под завалами нашли тело мужчины
Последствия обстрела Славянска оккупантами (Фото:ГСЧС/Facebook)
В среду, 7 сентября, оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области, в результате чего был частично разрушен трехэтажный жилой дом. В ходе аварийно-спасательных работ было обнаружено тело мужчины.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области Facebook.
Отмечается, что на 14:00 на месте разбора завала спасателями обнаружено тело мужчины, анкетные данные которого устанавливаются. В настоящее время аварийно-спасательные работы продолжаются.
Работа личного состава ГСЧС на месте обрушения началась в 6:35. К ним привлечены 38 человек и 8 единиц техники ГСЧС и коммунальных служб города.
Также одно из попаданий произошло в микрорайоне Черевковка. Пострадала школа №4. К счастью, обошлось без жертв.
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