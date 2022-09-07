Обстрел Славянска. Спасатели под завалами нашли тело мужчины 7 сентября, 17:07 Последствия обстрела Славянска оккупантами (Фото:ГСЧС/Facebook)

В среду, 7 сентября, оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области, в результате чего был частично разрушен трехэтажный жилой дом. В ходе аварийно-спасательных работ было обнаружено тело мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области Facebook.

Отмечается, что на 14:00 на месте разбора завала спасателями обнаружено тело мужчины, анкетные данные которого устанавливаются. В настоящее время аварийно-спасательные работы продолжаются.

Видео дня

Читайте также: Российские оккупанты ударили по психиатрической больнице в Краматорске

Работа личного состава ГСЧС на месте обрушения началась в 6:35. К ним привлечены 38 человек и 8 единиц техники ГСЧС и коммунальных служб города.

Также одно из попаданий произошло в микрорайоне Черевковка. Пострадала школа №4. К счастью, обошлось без жертв.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.