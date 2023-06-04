Последствия вражеских обстрелов: в Донецкой области погибли люди, по Херсонской области оккупанты выпустили 287 снарядов 4 июня, 09:47 Последствия вражеского обстрела (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Россияне в субботу, 3 июня, продолжали обстрелы украинских населенных пунктов. В Донецкой области погибли местные жители, а в Херсонской области оккупанты совершили 56 обстрелов.

«За 3 июня россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 в Нью-Йорке, 1 в Горняке и 1 в Северске. Еще 8 человек в области за сутки получили ранения», — отметил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

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В Херсонской области «за минувшие сутки противник совершил 56 обстрелов, выпустив 287 снарядов из минометов, артиллерии и БПЛА. Город Херсон враг обстрелял 7 раз (39 снарядов)».

По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Как добавил глава ОГА, с освобожденной от россиян территории области эвакуировали еще 122 человека.

Также оккупанты обстреливали Николаевскую область.

«Вчера, 3 июня, в 18:00 враг из артиллерии обстрелял акваторию Очаковской громады. К счастью, пострадавших нет», — написал председатель ОВА Виталий Ким.

Также в субботу вечером, 3 июня, и в воскресенье, 4 июня, в 05:00 были зафиксированы вражеские удары по городу Очаков Очаковской громады. Информация о последствиях обстрелов уточняется. Люди не пострадали.

По словам главы ОВА, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Также оккупанты в очередной раз массированно обстреляли Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В городе повреждено административное здание, частично разрушены два дома и хозяйственные постройки.

Кроме того, утром россияне с вертолетов обстреляли село Ивашки Богодуховского района. Люди не пострадали, повреждены здания фермы.

«В результате утреннего танкового обстрела с. Гурьев Казачок Богодуховского района зафиксировано прямое попадание в здание Дома культуры, который получил значительные повреждения», — сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Кроме того, в селе Петропавловка Купянского района повреждены объект гражданской промышленности, частный дом и хозяйственные постройки.

В результате обстрела села Первомайское Изюмского района поврежден частный дом, ранения получила женщина 74 лет.