Россия атаковала Харьков шахедами: зафиксировано по меньшей мере семь попаданий, в том числе удары по гражданскому предприятию

В ночь на 25 июня российские оккупационные войска нанесли серии ударов БПЛА по Харькову. По предварительным данным, зафиксировано не менее семи попаданий в разных районах города.

Обновлено 03:35

Синегубов сообщил, что в результате вражеской атаки на Харьков, пострадал 64-летний мужчина.

По уточненной информации Игоря Терехова, Харьков был атакован семью беспилотниками типа Shahed. «Все удары пришлись по Киевскому району города — по гражданскому предприятию и рядом с незаселенным жилым домом», — добавил Терехов.

Кроме того, враг также нанес удар по городу Купянск.

Вследствие попадания КАБ в землю, поврежден жилой девятиэтажный дом. Пострадали пять человек. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Под ударом оказалось гражданское предприятие в Киевском районе. Информация о масштабах разрушений пока уточняется.

По предварительной информации, пострадавших нет. На место оперативно прибыли соответствующие службы для оценки ситуации и ликвидации последствий.

Еще одно попадание произошло в Шевченковском районе Харькова, в результате чего загорелось трехэтажное здание. По состоянию на сейчас спасательные службы работают на месте происшествия. Данные о возможных жертвах или травмированных обновляются.

В небе над городом и дальше фиксируется активность вражеских БпЛА. Жителей Харькова призывают оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности до официального отбоя тревоги.