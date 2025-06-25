Россия атаковала Харьков шахедами: зафиксировано по меньшей мере семь попаданий, в том числе удары по гражданскому предприятию
Спасатели ГСЧС (Фото: синегубов)
В ночь на 25 июня российские оккупационные войска нанесли серии ударов БПЛА по Харькову. По предварительным данным, зафиксировано не менее семи попаданий в разных районах города.
Обновлено 03:35
Синегубов сообщил, что в результате вражеской атаки на Харьков, пострадал 64-летний мужчина.
По уточненной информации Игоря Терехова, Харьков был атакован семью беспилотниками типа Shahed. «Все удары пришлись по Киевскому району города — по гражданскому предприятию и рядом с незаселенным жилым домом», — добавил Терехов.
Кроме того, враг также нанес удар по городу Купянск.
Вследствие попадания КАБ в землю, поврежден жилой девятиэтажный дом. Пострадали пять человек. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Под ударом оказалось гражданское предприятие в Киевском районе. Информация о масштабах разрушений пока уточняется.
По предварительной информации, пострадавших нет. На место оперативно прибыли соответствующие службы для оценки ситуации и ликвидации последствий.
Еще одно попадание произошло в Шевченковском районе Харькова, в результате чего загорелось трехэтажное здание. По состоянию на сейчас спасательные службы работают на месте происшествия. Данные о возможных жертвах или травмированных обновляются.
В небе над городом и дальше фиксируется активность вражеских БпЛА. Жителей Харькова призывают оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности до официального отбоя тревоги.