Охотники на дронов. Украинский пограничник сбил вражеский беспилотник из антидроновой винтовки 24 сентября, 15:26 Пограничник сбил вражеский беспилотник антидроновым ружьем (Фото:ГНСУ/Telegram)

С начала сентября пограничники сбили два российских беспилотника. В частности, один из них был обезврежен с помощью антидронового ружья.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ в Telegram.

Отмечается, что разведгруппа нашла приземленный беспилотник. Рядом с ним лежал боеприпас, который рашисты должны были сбросить на украинский поселок.

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23 сентября ВСУ впервые сбили беспилотник оккупантов Mohajer-6 иранского производства.

За сутки 23 сентября подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожили девять воздушных целей. В частности, штурмовик, вертолет, а также иранские беспилотники-камикадзе Shahed и ударный БПЛА Mohajer.

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