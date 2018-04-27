"Враг нарушил мирный договор": на побережье Азовского моря прошли масштабные военные учения - фоторепортаж

В учениях приняли участие 500 военнослужащих и около 200 единиц различной техники

На побережье Азовского моря состоялись крупнейшие с начала года тактико-специальные учения с вовлечением артиллерии, авиации, бронетехники и личного состава десантных бригад ВСУ.

Об этом рассказали в Министерстве обороны.

Как сообщается, согласно сценарию учений условный враг нарушил достигнутые мирные договоренности и применил новейшие десантные корабли, уничтожив сопротивление ГПСУ, после чего начал полномасштабное вторжение.

Чтобы остановить агрессора военнослужащие отдельной воздушно-десантной бригады и отдельного десантно-штурмовой бригады дали ему встречный бой.

"На сегодняшний день обстановка, которая сложилась в районе проведения антитеррористической операции, диктует свои условия…. Эти учения показали качественную выучку личного состава во владении оружием. Умение командиров подразделений быстро, а главное правильно оценивать изменение тактической обстановки, налаживать взаимодействие с командирами других частей и подразделений", - отметил заместитель руководителя учений подполковник Анатолий Корнейчук.

В оборонном ведомстве также отметили, что вся тренировочная полоса была снабжена специальными радиоуправляемыми мишенями, что позволило в полной мере имитировать наступление и тактические действия врага.

"В общем, в тактико-специальных учениях приняли участие более 500 военнослужащих и около 200 единиц различной техники: танков, бронетранспортеров и боевых машин десанта. Воздушную поддержку обеспечивали несколько звеньев ударных вертолетов Ми-24 и транспортных вертолетов Ми-8. Также в учениях приняли участие несколько батарей артиллерии, минометов и ракетных систем залпового огня", - добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что украинская бронетехника прибыла в Германию для участия в международных учениях.