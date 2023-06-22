В ВСУ объяснили, почему оккупанты уменьшили количество атак на Бахмутском направлении

22 июня, 14:56
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ВСУ (Фото:facebook.com/GeneralStaff)

ВСУ (Фото:facebook.com/GeneralStaff)

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый объяснил причины уменьшения интенсивности атак российских захватчиков на Бахмутском направлении.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона новостей.

«На Бахмутском направлении уменьшилась интенсивность боев в силу того, что враг проводил ротационные мероприятия. Также туда зашли подразделения воздушно-десантных войск врага, мотострелковые подразделения, которые видели разбитые подразделения Вагнера и действуют осторожно. Были попытки контратак, но уже гораздо осмотрительнее, чем это делал Вагнер», — сказал Череватый.

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По словам спикера, за минувшие сутки оккупанты обстреляли украинские позиции 389 раз с использованием артиллерии. Враг совершил 4 боестолкновения и два авианалета. Российские захватчики понесли серьезные потери во время этих атак: 69 оккупантов были уничтожены, 43 — получили ранения, один оккупант был взят в плен.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на трех направлениях — Мелитопольском, Бердянском и Лиманском.

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Контрнаступление

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