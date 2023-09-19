Враг ударил по Львову: есть возгорание на промышленном складе, есть госпитализированный 19 сентября, 05:42 Львов (Фото:Pavlo Palamarchuk/Reuters)

В ночь на вторник, 19 сентября, взрывы прогремели в ряде городов Украины. Во Львове в результате удара фиксируют возгорание на промышленном складе.

06:20 Мэр Львова Садовый уточнил, что известно об одном пострадавшем в результате атаки — 26-летнем парне. Его госпитализировали с открытым перелом конечности.



06:10 По уточненным данным, из-под завалов во Львове достали двух человек — женщину и мужчину. Женщина предварительно без травм. Мужчина в тяжелом состоянии, сообщил Козицкий.



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Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый сообщает о взрывах в городе.

«Слышны взрывы В результате удара на территории Львова фиксируем возгорание на промышленном складе. Все соответствующие службы выехали на место», — сообщил он.

Как сообщил руководитель Львовской ОГА Козицкий из-под завалов достали одну женщину, в результате попадания по промышленному складу.

«На складах значительный пожар. На месте работают все профильные службы. Воздушная тревога продолжается! Опасность новых атак остается», — сказал глава ОГА.