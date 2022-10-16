Враг пытается собрать все силы в кулак, но даже природа на стороне Украины — ОК Юг 16 октября, 15:03 Украинские военные (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев / Facebook)

На южном направлении российские войска пытаются сгруппироваться, но испытывают большие проблемы с поставками оружия и техники.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Обстановка на самой линии фронта достаточно напряженная, поскольку враг пытается собрать все имеющиеся силы в некий кулак, для нанесения поражений», — отметила она.

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В то же время она рассказала, что у россиян критическое состояние со снаряжением, с поставками и логистикой, потому что подтягивание резервов происходило именно через Крымский мост — почти 75% поставок.



По словам Гуменюк, даже природа на стороне Украины.

«А сейчас даже море на нашей стороне, даже природа против того, чтобы у них там что-то функционировало. Паромы остановлены из-за ветра. Невозможно осуществлять сообщение между точками через (Керченский) пролив. Поэтому они действительно страдают из-за недостатка оборудования, боекомплектов, военной техники», — добавила начальница объединенного координационного пресс-центра.

Она также отметила, что, подтягивая резервы из Крыма, оккупанты уже даже не заморачиваются переправлять их на правый берег Днепра, где собственно, разворачиваются боевые действия и где ждут это пополнение, а наоборот, выискивают способы с правого подтянуть на левый то, что еще осталось живое.

