Враг постоянно обстреливает села. Оккупанты пытаются продвинуться вглубь Запорожской области и не оставляют амбиций зайти в Запорожье — ОВА

22 апреля, 10:22
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Российские оккупанты пытаются продвинуться вглубь Запорожской области (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российские оккупанты пытаются продвинуться вглубь Запорожской области (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

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Враг пытается продвинуться вглубь Запорожской области и не оставляет амбиций зайти в Запорожье.

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Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

В ведомстве заявили, что села близ Гуляйполя постоянно обстреливаются оккупанты. Иногда интервалы между сериями разрывов снарядов не более двух минут.

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В селе Каменское Васильевского района подразделением ГСЧС была оказана помощь трем эвакуационным автобусам, которые в результате неблагоприятных погодных условий не могли самостоятельно проехать размытую дорогу вблизи разрушенного моста.

https://www.youtube.com/watch?v=uG96o2dealY

Спасателями с помощью техники повышенной проходимости отбуксировали автобусы на безопасный участок дороги.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Запорожская область Оккупант Война России против Украины

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