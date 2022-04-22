Враг постоянно обстреливает села. Оккупанты пытаются продвинуться вглубь Запорожской области и не оставляют амбиций зайти в Запорожье — ОВА 22 апреля, 10:22 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты пытаются продвинуться вглубь Запорожской области (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Враг пытается продвинуться вглубь Запорожской области и не оставляет амбиций зайти в Запорожье.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

В ведомстве заявили, что села близ Гуляйполя постоянно обстреливаются оккупанты. Иногда интервалы между сериями разрывов снарядов не более двух минут.

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В селе Каменское Васильевского района подразделением ГСЧС была оказана помощь трем эвакуационным автобусам, которые в результате неблагоприятных погодных условий не могли самостоятельно проехать размытую дорогу вблизи разрушенного моста.

Спасателями с помощью техники повышенной проходимости отбуксировали автобусы на безопасный участок дороги.

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