Враг постоянно обстреливает села. Оккупанты пытаются продвинуться вглубь Запорожской области и не оставляют амбиций зайти в Запорожье — ОВА
Российские оккупанты пытаются продвинуться вглубь Запорожской области (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)
Враг пытается продвинуться вглубь Запорожской области и не оставляет амбиций зайти в Запорожье.
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Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
В ведомстве заявили, что села близ Гуляйполя постоянно обстреливаются оккупанты. Иногда интервалы между сериями разрывов снарядов не более двух минут.
В селе Каменское Васильевского района подразделением ГСЧС была оказана помощь трем эвакуационным автобусам, которые в результате неблагоприятных погодных условий не могли самостоятельно проехать размытую дорогу вблизи разрушенного моста.
Спасателями с помощью техники повышенной проходимости отбуксировали автобусы на безопасный участок дороги.
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