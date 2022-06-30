Враг продолжает обстреливать позиции украинских военнослужащих возле Лисичанска — Генштаб
Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских военнослужащих в районе Лисичанска.
Главное с вечерней сводки Генштаба за 30 июня:
- На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил артиллерийские обстрелы наших позиций. Вел воздушную разведку БпЛА в районе села Кисла Дубина. Также отмечается развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы недалеко от населенного пункта Олешня Курской области.
- На Харьковском направлении враг ведет оборону ранее занятых позиций. Нанес авиационных ударов неподалеку от Прудянки и Одноробовки и ракетного удара по городу Харьков.
- На Славянском направлении вражеские подразделения перегруппировываются. Штурм в направлении Довгенькое — Мазановка наши воины успешно отбили. Противник отошел.
- На Лисичанском направлении противник обстреливает позиции наших войск в районе города Лисичанск. Ведёт штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имеет частичный успех, удерживает северо-западную и юго-восточную части завода.
- На Бахмутском направлении противник нанес ракетно-авиационный удар в районе населенного пункта Соледар. Совершил артиллерийские обстрелы районов Белогоровки, Покровского, Клинового и Новолуганского.
- В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.
Ранее в Генштабе заявили, что на Славянском направлении российские оккупанты идут на штурм, чтобы получить более выгодные позиции и возобновить наступление на Барвенково и Славянск.
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