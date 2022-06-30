Враг продолжает обстреливать позиции украинских военнослужащих возле Лисичанска — Генштаб 30 июня, 19:25 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских военнослужащих в районе Лисичанска.

Главное с вечерней сводки Генштаба за 30 июня:

На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил артиллерийские обстрелы наших позиций. Вел воздушную разведку БпЛА в районе села Кисла Дубина. Также отмечается развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы недалеко от населенного пункта Олешня Курской области.

противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил артиллерийские обстрелы наших позиций. Вел воздушную разведку БпЛА в районе села Кисла Дубина. Также отмечается развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы недалеко от населенного пункта Олешня Курской области. На Харьковском направлении враг ведет оборону ранее занятых позиций. Нанес авиационных ударов неподалеку от Прудянки и Одноробовки и ракетного удара по городу Харьков.

враг ведет оборону ранее занятых позиций. Нанес авиационных ударов неподалеку от Прудянки и Одноробовки и ракетного удара по городу Харьков. На Славянском направлении вражеские подразделения перегруппировываются. Штурм в направлении Довгенькое — Мазановка наши воины успешно отбили. Противник отошел.

вражеские подразделения перегруппировываются. Штурм в направлении Довгенькое — Мазановка наши воины успешно отбили. Противник отошел. На Лисичанском направлении противник обстреливает позиции наших войск в районе города Лисичанск. Ведёт штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имеет частичный успех, удерживает северо-западную и юго-восточную части завода.

противник обстреливает позиции наших войск в районе города Лисичанск. Ведёт штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имеет частичный успех, удерживает северо-западную и юго-восточную части завода. На Бахмутском направлении противник нанес ракетно-авиационный удар в районе населенного пункта Соледар. Совершил артиллерийские обстрелы районов Белогоровки, Покровского, Клинового и Новолуганского.

противник нанес ракетно-авиационный удар в районе населенного пункта Соледар. Совершил артиллерийские обстрелы районов Белогоровки, Покровского, Клинового и Новолуганского. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

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Ранее в Генштабе заявили, что на Славянском направлении российские оккупанты идут на штурм, чтобы получить более выгодные позиции и возобновить наступление на Барвенково и Славянск.



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