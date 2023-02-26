Под обстрел оккупантов ночью попали три района Харьковской области, повреждены дома 26 февраля, 10:10 Одно из последствий обстрела оккупантов в Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

В воскресенье ночью, 26 февраля, российские оккупанты обстреляли Купянск и другие населенные пункты Харьковской области. В результате ударов пострадала женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Как отмечается, пострадали приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

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В результате обстрелов Купянска повреждены по меньшей мере четыре частных жилых дома, разрушены хозяйственные постройки.

Кроме того, из-за сильного стресса пострадала 82-летняя женщина. Она получила пособие на месте.

В поселке Купянск-Узловой обстрелами повреждены пятиэтажные жилые дома.

Вечером из артиллерии оккупанты обстреляли село Моначиновка Купянского района. Люди не пострадали.

Армия РФ за минувшие сутки, 24 февраля, 83 раза атаковали мирные населенные пункты Херсонской области из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА.