Враг ночью в очередной раз обстрелял Никопольский район

21 января, 08:22
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Враг ночью в очередной раз обстрелял Никопольский район Днепропетровской области (иллюстративное фото) (Фото:Днепропетровская ОВА)

Враг ночью в очередной раз обстрелял Никопольский район Днепропетровской области (иллюстративное фото) (Фото:Днепропетровская ОВА)

В ночь на субботу, 21 января, российские войска в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Враг ударил из тяжелой артиллерии по Мировской общине - с десяток снарядов было направлено на село Вышетарасовка.

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Отмечается, что есть разрушения, но люди не пострадали.

В других районах ночью звучала сирена, но обошлось без атак. По состоянию на данный момент в области спокойно.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Обстрел Днепропетровская область Никополь Валентин Резниченко Война России против Украины

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