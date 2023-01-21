Враг ночью в очередной раз обстрелял Никопольский район 21 января, 08:22 Враг ночью в очередной раз обстрелял Никопольский район Днепропетровской области (иллюстративное фото) (Фото:Днепропетровская ОВА)

В ночь на субботу, 21 января, российские войска в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



Враг ударил из тяжелой артиллерии по Мировской общине - с десяток снарядов было направлено на село Вышетарасовка.

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Отмечается, что есть разрушения, но люди не пострадали.

В других районах ночью звучала сирена, но обошлось без атак. По состоянию на данный момент в области спокойно.