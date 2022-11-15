Враг не собирается останавливаться, так что его надо уничтожать — Минобороны 15 ноября, 19:53 Украинские военные (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Массированные атаки российских войск свидетельствуют, что Украина идет по правильному пути, освобождая свои временно оккупированные территории.

Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра обороны Анна Маляр, комментируя массированные ракетные удары по Украине.



«На самом деле это только укрепляет нас в уверенности, что наши задачи поставлены правильно – это освобождение всех наших территорий, которые временно оккупированы врагом, и, собственно, каждая такая ракетная атака доказывает, что враг не собирается останавливаться, поэтому его нужно просто уничтожать», – подчеркнула Маляр.



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Она отметила, что в этой ситуации следует быть уверенным в том, что мы на правильном пути и победа будет обязательно нашей.



"Сейчас гражданам нужно пережить определенные сложности на пути к победе", – добавила Маляр.



Во вторник, 15 ноября, в Украине была объявлена масштабная тревога.

Силы ПВО сбили 70 из более 90 ракет, выпущенных по Украине.

Повреждения получили 15 объектов инфраструктуры.