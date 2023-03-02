Пусть думают, что Арабатская стрелка — тыл. Наталья Гуменюк — об особенностях «селекции хлопка» на юге и «ушивании» оккупантов — интервью 2 марта, 14:57 Эксклюзив NV Украинские военные в Херсонской области (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Как разворачиваются военные события на юге Украины, где, как считают эксперты, будет происходить украинское контрнаступление уже этой весной, в интервью Radio NV рассказала пресс-секретарь Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

— Что вы можете рассказать о происходящем на временно оккупированных территориях, которые продолжают контролировать россияне?

— Самая большая наша боль на временно оккупированных территориях — это, конечно, их обращение с местным населением.

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Они продолжают терроризировать проукраински настроенных граждан, продолжают отбирать у людей надводные плавсредства для того, чтобы переоборудовать их под свои диверсионно-разведывательные группы. Также отбирают автотранспортные средства, пытаются «приглашать» на мобилизацию тех, кто получил паспорта Российской Федерации, тех, кто еще не получил, но их пытаются сагитировать.

Вражеское войско обустраивает дополнительные рубежи обороны. Они осознают, что рано или поздно Силы обороны Украины приступят к активным действиям и им понадобятся дополнительные рубежи обороны.

Между тем их сосредоточение и накопление на запорожском направлении может свидетельствовать о том, что там не только плотная оборона, но и рассматриваются варианты отвлекающих маневров типа продвижения вперед, что-то вроде небольших диверсионно-разведывательных групп.

В нашей зоне ответственности они продолжают активность вокруг островов. На том, что переоборудуют себе как надводные средства, пытаются выдвигаться. Мы продолжаем по ним работать. Главным способом противодействия у нас остается контрбатарейная борьба.

К сожалению, враг очень мощно обстреливает правобережье, Херсонская область страдает. Также они достают и до части Николаеской области, конкретнее — это Очаковская и Куцурубская громады, где они достают своими минометами, артиллерийскими установками с Кинбурнской косы.

— Мэр Мелитополя Иван Федоров недавно публиковал такое видео, на котором было, как он утверждает, 43 автобуса элитных российских бойцов. Речь идет о «вагнеровцах». По его мнению, там были те, кого выманили из тюрем. Была версия, что эти «вагнеровцы» в сопровождении внедорожников могут появиться именно на запорожском направлении. Вы наблюдаете что-то подобное?

— У нас нет подтверждения, но мы наблюдаем ротацию подразделений. Потому что те, кто страдает на востоке, отправляются как раз на южное направление для ротации и восстановления. Они пытаются придавать им семи-десятидневный период отдыха и затем снова заменяют их на линии максимального огневого столкновения.

Поэтому даже те подразделения, которые сейчас накоплены на запорожском направлении, — это тоже не постоянный контингент, а постоянно меняющаяся группировка, которая постоянно обновляется за счет приходящих из зоны тяжелых боев.

— Мы видели, как зеков использовали на востоке нашей страны, на том же бахмутском направлении. Поэтому возникло подозрение, что, возможно, подобную тактику они могут также пытаться применять и на запорожском направлении. Этого вы не наблюдаете, верно?

— У нас пока нет такой полностью подтвержденной информации.

— Какую роль выполняют именно острова в оккупированной Херсонской области?

— Мы понимаем, что они пытаются там обустроить огневые точки, с которых им удобнее наносить удары по правому берегу и наблюдать за действиями Сил обороны.

В частности, занятые позиции на этих островах для них означают контроль движения Сил обороны Украины. Они понимают, что рано или поздно украинские Силы обороны все равно будут продвигаться и на левый берег Днепра тоже. Учитывая географию региона, они могут колебаться в мыслях, с какого же направления ожидать этих активных действий в первую очередь. Для этого они обустраивают наблюдательные пункты ближе к Силам обороны, там, где хотят это видеть.

Кроме того, используя особенности ландшафта левого берега, где многие островов и проливов, они пытаются обустроить опорные пункты, которые должны сдерживать первые силы обороны, которые смогут туда высадиться.

Пока идет разыгрывание и подбор тактики противодействия нашим усилиям.

— На Кинбурнской косе постоянно ведутся бои. Мы понимаем, что пока нет возможности у Вооруженных сил Украины полностью оттеснить оттуда врага.

— Кинбурнская коса — это полуостров, соединенный с материковой Украиной в зоне временно оккупированной левобережной части Херсонской области. То есть у врага есть постоянная возможность по суше подтягивать туда резервы. Даже если мы освободим всю Кинбурнскую косу, условно говоря, как полуостров, мы сталкиваемся с тем, что сильно укрепленный в оборонном смысле враг будет ждать нас на материковой территории.

Поэтому сейчас такой стратегической целесообразности в освобождении абсолютном и занятии позиций на Кинбурнской косе для Сил обороны нет. Но мы продолжаем работу очень мощно и в условиях этой гибридной войны.

Это не только боевая работа. Мы работаем контрбатарейно, уничтожаем возможность врага там размещаться; приводим его к выводам, что ему самому не стоит выдвигаться дальше материковой полосы начала полуострова. Для того чтобы освободить Днепро-Бугский лиман от угрозы обстрелов, где может дальше развиваться зерновая инициатива.

А почему гибридная война? Потому что эта работа должна быть не только на поле боя, она должна быть мощной на дипломатическом уровне — там, где идут переговоры с мировым сообществом, с Организацией Объединенных Наций, Турцией, которые выступают гарантами зерновой инициативы по гарантиям безопасности гражданского судоходства, направленного на удовлетворение запросов всемирной продовольственной программы. Здесь боевая работа военных плюс дипломатия.

— Хочу поговорить с вами также о приятных вещах — о тех хлопках, которые периодически происходят на южных временно оккупированных территориях Украины. Великие Копани. Там в заведении Ромашка 23 февраля как-то очень сильно отпраздновали российские военные этот свой «день защитника отечества». Какие потери врага во время этой и подобных операций?

— Хлопок — это такой натурпродукт, который не стоит скрывать, когда он того заслуживает. Поэтому каждый такой хлопок, который заслуживает внимания и может быть обнародован, Генеральным штабом всегда удостоверяется с объяснением и комментариями относительно конкретики и внутреннего снаряжения этого хлопка.

Уничтожение в Копанях — это те выверенные позиции, которые мы умудряемся находить и подтверждать посредством движения сопротивления и нашей разведки. Чтобы уничтожение концентрации оккупантов не нанесло вред мирным местным жителям. В этом и состоит сложность этой работы и особенность селекции этого хлопка.

Когда вокруг все же все наше, все родное — от населения и до инфраструктуры — уничтожать его нельзя, оно должно быть сохранено. Поэтому такая работа — точечные удары по конкретным координатам — сложная, но достаточно результативная.

Кстати, там были уничтожены около 28 офицеров оккупационного войска.

— Оккупанты обстреливают громады той же Херсонской области, утверждая, что это делают Вооруженные силы Украины. Это имеет пропагандистский эффект? Что в этой тактике нашего врага?

— Это обязательно пропагандистский эффект, потому что они действительно продолжают питать надежду, что таким образом убедят местное население Херсонской области, что «русский мир» — это хорошо и что он им нужен, что угроза им действительно поступает от так называемого нацистского режима Украины, о котором они все время твердят. Но не только этот аспект.

Здесь еще и задействована ситуация с оправданием их ушивания оттуда. Они как коллаборанты, начавшие свое коварное сотрудничество с оккупационными властями, чувствуют угрозу собственной жизни, собственной безопасности, себя чувствуют в опасности. Поэтому пытаются перед высшим режимом, военно-политическим руководством России оправдать свою эвакуацию. Вроде бы постоянно под обстрелами, вроде бы постоянно под угрозой и им следует немедленно переезжать хотя бы в Крым.

— Некоторые считают, что российские военные безопаснее всего чувствуют себя на Арабатской стрелке, там они прячутся. Можем ли мы утверждать, что Арабатская стрелка на сегодняшний день является военным тылом оккупантов?

— Пусть они так и думают.

— Вы рассказали о том, какое давление на украинцев оказывают оккупанты. Они пытаются и мобилизовать их в свои оккупационные войска. Есть ли хоть какие-то возможности уезжать оттуда, покидать эту оккупированную территорию и не подвергаться постоянному давлению со стороны так называемой оккупационной власти?

— Возможности есть. Они и со стороны украинских властей также поддержаны определенным образом.

Главное — это сохранить свою жизнь, сконцентрироваться на сохранении той информации и данных, которые вы можете не передать оккупантам, то есть оставить при себе и уехать.

Такие возможности есть. Мы знаем о работе, которая ведется внутри этой временно оккупированной территории, достаточно удачные примеры. Но это очень опасно. Надо отдавать себе отчет, что необходимо преодолеть несколько блокпостов, фильтрационных мероприятий и т. д. И просто даже километраж очень немаленький, потому что маршрут в таком случае выстраивается очень сложный.

Но относительно тех, кого могут насильственно привлечь к той же мобилизации во вражеские войска, тоже есть выход: есть возможность сохранить свою жизнь, а еще и быть полезным стране. Придя во вражеские войска, проводить соответствующую информационную кампанию по разъяснению настоящих причин этой войны, донесению настоящих нарративов, которые следует осознавать тем, кто вовлечен в это военное действо, в том числе и создавать определенные диверсии, которые позволят вывести из строя военные подразделения, к которым будут привлечены такие мобилизованные.

— Думаю, это очень опасно, не каждый может таким заниматься, надо иметь подготовку, как минимум моральную, чтобы это делать. Сейчас оперативное командование Юг наблюдает определенную активность авиации врага. Это может означать угрозу нового ракетного удара по территории Украины. Могли бы вы объяснить, что это за активность, по каким признакам вы определяете, что подобный новый массированный ракетный удар возможен?

— Да, он абсолютно вероятен, поскольку мы наблюдаем и слаживание корабельной группировки с авиацией, есть определенные наблюдения за радиоэфиром. Мы наблюдаем и временные взлеты, и тренировочные переговоры авиации в частности.

Такое большое присутствие кораблей-ракетоносителей в Черном море тоже является характерным признаком, как правило, того, что враг готов нанести новый ракетный удар.

Они выискивают новую тактику. Это очевидно, потому что массированные ракетные удары, где они тратили много ракет, не имели того результата, на который рассчитывали, не удовлетворили руководство вражеских войск.

Соответственно, они выискивают более эффективную альтернативу. Поэтому и запускают Шахеды, шары-разведчики, потому и пытаются рассчитать, каким образом могут нанести более эффективный удар или волнами, или точечно, или многочисленными точечными с паузами, или все же повторить массированный ракетный удар. Надо быть готовыми к любому развитию событий.