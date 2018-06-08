Врачи выводят Кольченко из голодовки, он похудел на восемь килограмм

Врачи выводят украинского политзаключенного Александра Кольченко из голодовки, сообщил российский правозащитник Николай Щур со ссылкой на адвоката.

По его словам, адвокат посетил Кольченко в российской колонии. Состояние украинца нормализуется, его кормят бульонами.

Отмечается, что за время голодовки он потерял восемь килограмм и сейчас весит 55 кг.

Напомним, 31 мая Кольченко объявил голодовку в поддержку другого украинского полтизаключенного Олега Сенцова. 8 июня он решил прекратить протест из-за ухудшения состояния здоровья. Украинец ослаб и стал падать в обморок.

"Вынужден признать, что я переоценил свои силы - я оказался слишком слаб. Поэтому я решил прекратить голодовку. В противном случае я подверг бы свое здоровье неоправданному риску", - написал он в письме.

Сам Сенцов выступал против голодовки Кольченко.

Александра Кольченко арестовали 16 мая 2014 года по обвинению в терроризме. 25 августа 2015 года его приговорили в России к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.