08 июня 2018, пятница

Врачи выводят Кольченко из голодовки, он похудел на восемь килограмм

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Кольченко начали давать бульоны
Фото: Николай Щур via Facebook

Кольченко начали давать бульоны

Врачи выводят украинского политзаключенного Александра Кольченко из голодовки, сообщил российский правозащитник Николай Щур со ссылкой на адвоката.

По его словам, адвокат посетил Кольченко в российской колонии. Состояние украинца нормализуется, его кормят бульонами.

Отмечается, что за время голодовки он потерял восемь килограмм и сейчас весит 55 кг.

Напомним, 31 мая Кольченко объявил голодовку в поддержку другого украинского полтизаключенного Олега Сенцова. 8 июня он решил прекратить протест из-за ухудшения состояния здоровья. Украинец ослаб и стал падать в обморок.

"Вынужден признать, что я переоценил свои силы - я оказался слишком слаб. Поэтому я решил прекратить голодовку. В противном случае я подверг бы свое здоровье неоправданному риску", - написал он в письме.

Сам Сенцов выступал против голодовки Кольченко.

Александра Кольченко арестовали 16 мая 2014 года по обвинению в терроризме. 25 августа 2015 года его приговорили в России к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове