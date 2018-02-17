Врачи рассказали о травмах детей, пострадавших в смертельном ДТП под Киевом

У детей, пострадавших в ДТП под Киевом 17 февраля, обнаружили сотрясения мозга, повреждение конечностей, ушибы и гематомы.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на медиков.

"Когда они поступили в приемное отделение, дети были испуганы. Ну, это конечно, да и взрослые были испуганы", - рассказала главный врач Васильковской больницы Лидия Пацало.

По словам медиков, у водителя маршрутки - перелом ноги, у мамы одного из детей - повреждение плеча, у детей - сотрясения мозга, повреждения конечностей, ушибы и гематомы.

Сейчас большинство пострадавших уже отпустили по домам, однако психологическая помощь им, по словам врачей, не помешает.

Напомним, что в субботу, 17 февраля, автобус с 16 школьниками, которые ехали киевский цирк, столкнулся с легковушкой.

Водитель микроавтобуса не успел затормозить и врезался в авто, которое перегородило ему дорогу. Маршрутку вынесло на обочину, а разбитый вдребезги легковой автомобиль опрокинуло на месте столкновения. Пассажир и водитель лековика от мощного удара вылетели на дорогу, один погиб на месте, другого госпитализировали, однако спасти ему жизнь не удалось.

Девятерых детей 11-12 лет с многочисленными ушибами доставили в больницы вместе с учительницей, водителем микроавтобуса и мамой одного ребенка.