07 июля 2018, суббота

Врачи рассказали о состоянии военных, пострадавших при взрыве на полигоне в Ровенской области

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Пострадавших будут оперировать
Фото: полиция

Пострадавших будут оперировать

Солдаты, которые 6 июня получили травмы в результате разрыва миномета на ровенском полигоне, проходят лечение и реабилитацию во Львовском военном госпитале, трое из них - в стабильно тяжелом состоянии.

Об этом сообщает 5 канал.

По словам врачей госпиталя, бойцов, которые находятся в тяжелом состоянии, будут оперировать.

"Они в сознании, продолжают получать интенсивное лечение. В дальнейшем их ожидает оперативное вмешательство", - сообщили в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона.

Напомним, что 6 июля на полигоне в Ровенской области во время военных учений разорвался миномет, в результате чего погибли трое военных, еще девять получили ранения. Троих пострадавших с самыми тяжелыми травмами вечером 6 июля вертолетом эвакуировали во Львов.

Основной версией инцидента есть нарушения мер безопасности во время проведения учений. Еще одна версия - взрыв мины в канале ствола миномета.

Президент Петр Порошенко поручил прекратить использовать на учениях минометы такого типа, который взорвался на Ровенском полигоне.

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