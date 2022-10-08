Русские ломают дух. В Сирии это удалось. Врач, работавший в Алеппо, о тактике агрессора, достоинстве украинцев и о своем однокурснике Асаде 8 октября, 09:20 Эксклюзив НВ Американский доктор и общественный деятель сирийского происхождения Захер Сахлул за свою гуманитарную деятельность получил несколько престижных наград (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Военные эксперты теперь часто сравнивают тактику российских войск в Сирии и Украине, а также бомбардировки Мариуполя и Алеппо. Захер Сахлул, американский врач и общественный деятель родом из Сирии, в 2011—2016 годах оказывал медицинскую помощь жителям Алеппо во время осады, бомбардировок и химических атак. Впоследствии об этих событиях он свидетельствовал перед Конгрессом США и Советом Безопасности ООН, а также лично рассказывал американскому президенту Бараку Обаме. Одновременно врач занимался организацией защиты прав эмигрантов и беженцев.

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За свою гуманитарную деятельность Сахлул получил несколько высоких наград — Чикаго Года 2016, Премию мира Ганди 2020, награду Американского Красного Креста и награду UNICEF за вклад в решение глобальной проблемы беженцев.

По образованию доктор Сахлул — врач-реаниматолог. Первый диплом получил на медицинском факультете Дамасского университета, где шесть лет учился на одном курсе с Башаром Асадом — нынешним сирийским президентом-диктатором. Позже Сахлул переехал в США: там получил диплом Чикагского университета, начал медицинскую практику и сейчас работает в больнице Святого Антония и в Университете Иллинойса.

В 2017 году он основал благотворительную медицинскую организацию MedGlobal, которая в марте 2022 года в ответ на военные действия России развернула свою деятельность и в Украине. Она предоставила отечественным медучреждениям оборудование и медикаментов на $3,5 млн и провела с десяток тренингов для украинских врачей. Преподавать на одном из них Сахлул уже в третий раз приехал в Украину и дал интервью НВ.

— Вы бывали в Алеппо во время осады. Расскажите об этом городе.

— Я ездил в сирийские госпитали на территориях, которые контролировала оппозиция. Единственный путь в Алеппо лежал через Турцию: 2,5 часа по так называемой «дороге смерти», которую постоянно обстреливала с воздуха армия Асада и где были убиты многие гражданские. Когда мы начинали работу, правительство объявило, что мы должны выбирать [на чьей стороне] - те, кто помогает гражданским жертвам с другой стороны, будут считаться террористами.

Там мы выстроили сеть медработников и поставляли медикаменты нескольким госпиталям, которые становились целью систематических бомбардировок. Для режима это был эффективный метод депопуляции неподконтрольных территорий для дальнейшего захвата. Местные говорили мне, что они могут вынести постоянные бомбардировки, но когда в городе нет врача, который может помочь их женам и детям — приходится уезжать. Так, в Алеппо из 2 млн человек осталось 250 тыс.

Когда ты являешься свидетелем таких событий — ненормальные вещи становятся нормальными. Бомбардировки нормальны, отсутствие воды и электричества — это нормально, отсутствие связи и еды — тоже. В Алеппо, проходя мимо полностью разрушенного здания, вы увидите детей, играющих у его руин. Это норма.

С вертолетов на дома и госпитали сбрасывали бочковые бомбы — дешевые снаряды из металлических бочек, начиненные взрывчаткой, бензином и шрапнелями. Они могли уничтожить сразу целый квартал, я видел это своими глазами. Зачистки шли от квартала к кварталу, каждый день прилетало в среднем двадцать таких бомб. Не было ни укрытий, ни предупреждений об угрозе ракетного удара, ни сирен. Поэтому днем на улицах было пусто, но ночью люди вылезали на поверхность и начиналась жизнь. Ибо вертолеты не смогли бы летать и сбрасывать бомбы в темноте. То же происходило и в пасмурную погоду, тогда люди чувствовали себя в безопасности.

Вам повезет, если вы найдете в городе невредимый дом. Это зависело от расстояния до линии разграничения — чем ближе к подконтрольной Асадом территории, тем целее были здания, потому что режим стрелял по окрестностям.

Я работал в госпитале, который бомбили 17 раз, и врачи полностью перенесли его под землю. Так работали почти все больницы в городе, некоторые были расположены в пещерах. Представьте: внутри полноценные палаты, операционные и кабинеты с оборудованием, а снаружи — гора. Это тоже стало нормой. Были больницы в пустыне, как в кино, открываешь люк и на 20 метрах под землей кипит работа.

— Многие сейчас сравнивают разрушение Мариуполя именно с Алеппо. Вы также видите параллели в методах русской армии?

— На французском это называется дежавю: происходящее в Сирии повторяется сейчас на моих глазах в Украине. Россияне так же целятся в госпитали, так же осаждают населенные пункты, даже ракеты святой водой поливают так же. Когда я видел разрушенные дома в Мариуполе, картинка один в один совпадала с Алеппо.

Мариуполь больше не город в обычном смысле этого слова, но россиянам до этого нет дела. Они хотят две вещи: получить землю и убедиться, что сломили волю людей. Обстреливая школы и больницы, они думают, что ломают дух. В Сирии им это удалось.

Если среди местных есть комбатанты, то разделить их с гражданскими сложно. Но если ты заставишь население убежать — город твой. Это русская армия сделала в Алеппо, то же самое они делали и в Мариуполе: окружили территорию, атаковали гражданские здания, заставили людей бежать и организовали гуманитарный коридор. Но в случае с россиянами это уловка и ООН все время на нее попадается. В Сирии также обстреливали людей, пытавшихся уехать. Мне кажется, я могу написать книгу о концепции гуманитарных коридоров от россиян.

— В Украине боятся применения российскими военными химического оружия. Сирия прошла через это в 2013-м. Насколько это реально сейчас и на что похожи такие атаки?

— Сирия — единственный практический опыт работы с жертвами химического оружия, который сегодня имеют современные врачи. После атак газом зарин я побывал в подвале небольшого здания, где спряталась и в результате погибла целая семья. Они не покинули укрытие, потому что не заметили, как бомба упала возле вентиляции. Все получили высокий уровень ингаляции газом. Бабушка, родители и трое детей скончались в госпитале.

Мой друг работал врачом в маленьком городке, который был в осаде во время атак зарином. В его госпитале было 20 коек и 2 вентилятора, а через пару часов прибыло 700 пациентов с признаками поражения — конвульсиями, проблемами с дыханием. И ему предстояло решать, кого спасти, а кого отпустить. К утру у него на руках было 144 трупа, две трети — дети.

Но этого не произошло, если бы США среагировали вовремя. Они говорили, что не допустят применения химического оружия — это была «красная линия», и люди ощущали поддержку больших держав. Но Асад начал применять химическое оружие точечно, когда жертвами становились всего несколько человек.

В 2013-м на встрече с президентом Бараком Обамой по случаю Рамадана в Белом доме у меня было 30 секунд на разговор, и рассказал ему о жестокости происходящего. «Ваше наследие определит то, что вы делаете в Сирии», — резюмировал я. Он был удивлен и улыбнулся: «Но мое наследие определят и другие вещи, которые я делаю». Тогда я ответил, что Сирия станет одной из главных таких вещей.

Через месяц произошло массовое убийство в Гуте, где от зарина погибли уже 300 человек. «Красная линия» была пересечена, но США ничего не сделали. Это в каком-то смысле легитимизировало Асада. И хотя позже под гарантии РФ он уничтожил 95% зарина, все равно продолжил применять остатки в небольших количествах. Все еще убивая людей, но недостаточно для того, чтобы мир обратил на это внимание.

— Вы учились вместе с Башаром Асадом в университете. Расскажите, каким он был прежде, чем стал кровавым диктатором?

— Он был довольно посредственным студентом — не самым умным, скорее таким «хорошистом», учившим вопросы за ночь до экзамена. Я же был первым на курсе из года в год, поэтому много с ним не общался.

В те времена он был достаточно скромным, потому что в университете его окружали дети других официальных лиц [отцом Башара Асада был Хафез Асад, президент Сирии с 1971 по 2000 годы]. Многие из тех сокурсников были яркими личностями: они ездили на дорогих машинах вроде Lamborghini и слыли брутальными бабниками. Но не Башар. У него было двое охранников, которые ходили за ним повсюду и зачем-то маскировались под студентов-медиков, хотя все знали, кто они и посмеивались на этим.