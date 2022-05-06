«Остановите этот ужас». Медик, который лечит защитников Мариуполя, обратился к Эрдогану и призвал вывести людей с Азовстали — видео 6 мая, 12:54 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты постоянно обстреливают Азовсталь (Фото:Azov Regiment/Handout via REUTERS)

Медик, который лечит защитников Мариуполя, обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану и призвал вывести людей с Азовстали.

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«Я крымский татарин, потомок Гиреев, мусульманин. До вторжения получил медицинское образование, сейчас оказываю медицинскую помощь раненым на Азовстали. До войны я никогда не видел смерти, работал на скорой помощи, всегда помогал людям», — сказал он.

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По его словам, в Азовстали люди умирают из-за нехватки антибиотиков.

«Тут мне больно смотреть, когда люди умирают на руках просто из-за нехватки антибиотиков в 2022 году. Нас постоянно обстреливают из воздуха, моря и земли. Умоляю вас провести процедуру вывода всех людей, в том числе военных, с территории Азовстали. Остановите этот ужас», — сказал врач.

Штурм Азовстали начался 3 мая. Войска РФ нанесли по нему удары тяжелой артиллерии, после чего бросили в бой танки и под их прикрытием приступили к высадке десанта.



Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация мирных жителей с завода Азовсталь, который находился под постоянными обстрелами российских оккупантов, началась. Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста. До этого РФ срывала эвакуацию или силой вывозила мариупольцев на оккупированные территории и в Россию.

2 мая более 100 жителей Мариуполя, среди которых женщины, дети и пожилые люди, прибыли в Запорожье.

Заместитель командира полка Азов Святослав Паламар заявил, что после операции по эвакуации до 200 мирных жителей по-прежнему заблокированы на заводе Азовсталь.

6 мая Андрей Ермак заяви, что из частично захваченного РФ Мариуполя и меткомбината Азовсталь, который все еще удерживают украинские военные, удалось вывезти около 500 гражданских.

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