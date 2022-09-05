Врач не рекомендует Папе Римскому посещать Украину или Россию

5 сентября, 21:11
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Папа Римский (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа Римский (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Врач Папы Римского Франциска не поддерживает намерение понтифика посетить с официальным визитом Киев или Москву из-за проблем с его здоровьем.

В интервью СNN Portugal Папа Франциск заявил, что продолжает сохранять связь с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, но насчет визита пока конкретных планов нет.

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«Визит находится в подвешенном состоянии. Я еще не знаю. Я веду с ними диалог. Завтра, например, у меня состоится телефонный разговор с президентом Зеленским. Посмотрим», — заявил Папа.

По словам понтифика, такая ситуация сложилась на фоне замедления восстановления его травмированного колена после поездки в Канаду. Врач Папы Римского посоветовал ему не совершать визиты в какие-либо страны как минимум до запланированной на 13−15 сентября поездки в Казахстан.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Папа римский Переговоры с Россией Война России против Украины Папа Римский Франциск

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