«Претендуют на звание хороших русских». Комаровский рассказал о письмах от жителей страны-агрессора и пропасти в РФ 9 июля, 19:33 Эксклюзив НВ Евгений Комаровский (Фото:Доктор Комаровский/Facebook)

Врач и блогер Евгений Комаровский в эфире Радио НВ рассказал, что читает письма, которые ему до сих пор посылают россияне.



«Есть очень показательные письма из России, из Беларуси. <...> Есть люди, которые действительно пытаются анализировать ситуацию, включают мозги, претендуют на звание „хороших русских“, рассказывают о своих моральных страданиях и переживаниях», — говорит Комаровский.

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Также доктор рассказал, почему жители страны-агрессора хотят стать «хорошими русскими»:

«Хочется отвергнуть от себя ощущение сопричастности к убийствам. Ты — житель страны, которое осуществляет конкретное убийство, при этом твой вождь, прекрасно зная, что вы убили только детей полтысячи, на голубом глазу говорит: „Мы еще не начинали“».

Доктор считает, что по этим письмам россиян можно защищать диссертацию по психологии.

«Россияне, как мне кажется, не на фоне убийств в Украине, только сейчас начали осознавать всю глубину пропасти, в которую пришла страна. Причем глубина пропасти России на порядок больше, чем все, что происходит у нас. Это еще страшнее, когда человек, находясь в толпе, окруженный тысячами людей, не может найти, с кем поговорить. В Украине вы можете иметь кучу противоречий, но вы всегда найдете того, кто за вас», — рассказал он.

Также он добавил, что на письма россиян он не отвечает.

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