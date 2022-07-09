«Претендуют на звание хороших русских». Комаровский рассказал о письмах от жителей страны-агрессора и пропасти в РФ
Евгений Комаровский (Фото:Доктор Комаровский/Facebook)
Врач и блогер Евгений Комаровский в эфире Радио НВ рассказал, что читает письма, которые ему до сих пор посылают россияне.
«Есть очень показательные письма из России, из Беларуси. <...> Есть люди, которые действительно пытаются анализировать ситуацию, включают мозги, претендуют на звание „хороших русских“, рассказывают о своих моральных страданиях и переживаниях», — говорит Комаровский.
Также доктор рассказал, почему жители страны-агрессора хотят стать «хорошими русскими»:
«Хочется отвергнуть от себя ощущение сопричастности к убийствам. Ты — житель страны, которое осуществляет конкретное убийство, при этом твой вождь, прекрасно зная, что вы убили только детей полтысячи, на голубом глазу говорит: „Мы еще не начинали“».
Доктор считает, что по этим письмам россиян можно защищать диссертацию по психологии.
«Россияне, как мне кажется, не на фоне убийств в Украине, только сейчас начали осознавать всю глубину пропасти, в которую пришла страна. Причем глубина пропасти России на порядок больше, чем все, что происходит у нас. Это еще страшнее, когда человек, находясь в толпе, окруженный тысячами людей, не может найти, с кем поговорить. В Украине вы можете иметь кучу противоречий, но вы всегда найдете того, кто за вас», — рассказал он.
Также он добавил, что на письма россиян он не отвечает.
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