Врач Института рака обвинила бойца АТО в "убийстве братского народа", ее уволили

Врача-онколога из Национального института рака Анну Губареву, которая отказала в льготном лечении участнику АТО Виталию Драгану из-за "убийства братского народа", уволили с занимаемой должности.

Об этом говорится в официальном письме и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун от Национального института рака, текстом которого располагает кропивницкое агентство CBN.

В письме указано, что руководство медучреждения провело относительно Анны Губаревой служебное расследование. По факту неэтичного поведения врача уволили с занимаемой должности.

CBN

Онкобольной спецназовец из Кропивницкого Виталий Драган прошел восемь курсов химиотерапии в Кировоградском областном онкодиспансере. Из-за отсутствия прогресса в лечении бойца направили в Национальный институт рака в Киеве.

По словам бойца АТО, в киевской больнице ему отказали предоставить льготное лечение из-за того, что он "убивал братский народ". Зато за курс лечения потребовали полную стоимость в размере 200 тысяч гривен.

"Попал к госпоже Губаревой Анне Александровне, кандидату медицинских наук, которая специализируется именно на таком лечении, что мне нужно. Встретила она меня "тепло", даже в жар бросило от слов: "Никаких тебе льгот, потому что ты братский народ убивал", - рассказал он.

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Врач Анна Губарева, которая раньше работала в Макеевском онкодиспансере, заявила, что пациент ее просто неправильно понял.

"Мне некогда заниматься политикой. Я никакая не сепаратистка, я не виновата в том, что мои родители родились в Донецкой области и меня там родили", - отметила медик в комментарии ТСН.

"Здесь фразу, которую он приводил о том, что "убиваете мирный народ Донбасса" - нет, этого не было", - добавила она.

В то же время в комментарии CBN она фактически подтвердила слова Виталия Драгана. "Он услышал только эту фразу", - сказала врач.

По ее словам, Виталий нуждается в пересадке костного мозга, но государство на это деньги не выделяет. Поэтому боец ​​АТО должен искать спонсоров. Невозможность бесплатного лечения также подтвердили в Национальном институте рака.

Напомним, что на автовокзале в Днепре кассир отказалась продавать билет по льготе ветерану АТО, который предоставил удостоверение участника боевых действий.