Обучение, питание, оздоровление и прочее. На какую помощь могут рассчитывать дети ВПЛ в условиях военного положения 23 февраля, 07:05 На какую помощь могут рассчитывать дети ВПЛ в условиях военного положения (Фото:Sodel_Vladyslav/depositphotos)

За почти год войны, количество внутренне перемещенных лиц в Украине возросло до отметки 7,7 млн человек, среди которых много детей. Рассказываем, на какую помощь и государственную поддержку могут рассчитывать дети ВПЛ в условиях военного положения.

Кроме общих прав, которые имеют все дети, проживающие в Украине (право на жизнь, здравоохранение и безвозмездную квалифицированную медицинскую помощь, безопасные условия для жизни и здорового развития, имя и гражданство, свободу совести и религиозных убеждений и т.п.), дети из числа ВПЛ могут рассчитывать на дополнительные льготы и гарантии.

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Государственная помощь детям ВПЛ

1 Право на первоочередное причисление к государственным (коммунальных) заведений дошкольного образования (в соответствии с Постановлением Кабмина от 27.01.2021 № 86). Для того чтобы воспользоваться соответствующей возможностью при подаче заявления о зачислении ребенка в детский сад один из его родителей, другой законный представитель, должен предъявить оригинал справки о взятии на учет ВПЛ, выданной на имя ребенка, а также указать реквизиты такого документа в заявлении о зачислении.

2 Право на бесплатное горячее питание в государственных и коммунальных заведениях дошкольного, общего среднего образования и других учебных заведениях, осуществляющих образовательную деятельность на определенном уровне (уровнях) полного общего среднего образования (согласно Постановлению Кабмина от 24.03.2021 № 305). Также по закону бесплатно детским питанием обеспечиваются дети грудного возраста и дети второго года жизни.

3 Право на продолжение получения определенного образовательного уровня (дошкольного, школьного, средне-специального, высшего образования). Для детей-ВПЛ предусмотрена возможность устройства в школы при отсутствии всех необходимых документов, а также предоставлено право продолжать обучение дистанционно, если учебным заведением, в котором обучался ребенок, реализован такой подход.

4 Право на оздоровление и отдых за счет государства, местных бюджетов, средств предприятий, учреждений и организаций, профессиональных союзов и фондов, добровольных взносов юридических и физических лиц, других источников, незапрещенных законодательством (согласно ст. 24 Закона Украины Об оздоровлении и отдыхе детей)

5 Право на получение денежного пособия на проживание. Согласно Постановлению Кабмина от 20.03.2022 № 332 дети из числа ВПЛ имеют право на получение пособия на проживание в размере 3000 грн ежемесячно. Правда, такая помощь предоставляется при определенных условиях.

6 Право на получение государственной целевой поддержки для получения высшего образования. Согласно ст. 44 Закона Украины О высшем образовании государство обеспечивает детям, зарегистрированным как ВПЛ, государственную целевую поддержку для получения высшего образования в виде:

полной оплаты обучения для получения профессиональной ( профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования по определенному уровню высшего образования за счет средств общего фонда государственного или местных бюджетов, в случае зачисления на места государственного ( регионального) заказа, согласно условиям и правилам приема ( с учетом квот, установленных в соответствии с законодательством). Поддержка предоставляется до окончания лицом учебных заведений, но не более чем до достижения ими 23 лет;

профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования по определенному уровню высшего образования за счет средств общего фонда государственного или местных бюджетов, в случае зачисления на места государственного регионального) заказа, согласно условиям и правилам приема с учетом квот, установленных в соответствии с законодательством). Поддержка предоставляется до окончания лицом учебных заведений, но не более чем до достижения ими 23 лет; предоставление льготных долгосрочных кредитов для получения профессиональной ( профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, в случае зачисления на обучение в соответствии с соглашениями заключенными между высшим учебным заведением и физическим или юридическим лицом;

профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, в случае зачисления на обучение в соответствии с соглашениями заключенными между высшим учебным заведением и физическим или юридическим лицом; социальной стипендии для лиц, обучающихся по дневной форме обучения;

бесплатного обеспечения учебниками и доступа в Интернет, систем баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;

бесплатного проживания в ученических общежитиях — для учащихся профессиональных заведений ( профессионально-технического) образования; со льготной оплатой - для студентов учреждений профессионального высшего или высшего образования, курсантов невоенных учреждений профессионального высшего или высшего образования;

профессионально-технического) образования; со льготной оплатой - для студентов учреждений профессионального высшего или высшего образования, курсантов невоенных учреждений профессионального высшего или высшего образования; социальной стипендии – в случае обучения на бюджетной форме для студентов, которые по результатам учебного семестра не имеют академической задолженности, неудовлетворительных результатов обучения и включены в рейтинг.