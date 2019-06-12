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Вплотную к Донецку: ВСУ превратили занятые ранее позиции в Марьинке в настоящие опорные пункты

Сегодня, 17:23
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Вплотную к Донецку: ВСУ превратили занятые ранее позиции в Марьинке в настоящие опорные пункты - фото

ВСУ

ВСУ теперь полностью контролируют участок, расположенный вплотную к оккупированному Донецку

Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила закрепились на позициях, оборудованных около месяца назад в окрестностях Марьинки.

Об этом рассказали в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил.

Как сообщается, изначально на данных позициях находились лишь наблюдательные пункты, однако сейчас их практически полностью переоборудовали в настоящие опорные пункты.

«Украинские пехотинцы ежедневно осуществляли инженерное дооборудование позиций, их укрепление и развитие. Сейчас, по направлению в сторону оккупированной Александровки силами пехотинцев построены полноценные опорные пункты», — говорится в сообщении.

Таким образом, украинские подразделения теперь полностью контролируют участок, расположенный вплотную к оккупированному РФ Донецку.

«Расстояние между позициями ОС и российскими оккупационными войсками на этом направлении составляет всего несколько сотен метров», — добавили в штабе.

Ранее сообщалось, что бойцы Объединенных сил заняли новые позиции в Марьинке.

Теги:   ВСУ Украинские военные Марьинка Донбасс ООС

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