Вплотную к Донецку: ВСУ превратили занятые ранее позиции в Марьинке в настоящие опорные пункты
Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила закрепились на позициях, оборудованных около месяца назад в окрестностях Марьинки.
Об этом рассказали в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил.
Как сообщается, изначально на данных позициях находились лишь наблюдательные пункты, однако сейчас их практически полностью переоборудовали в настоящие опорные пункты.
«Украинские пехотинцы ежедневно осуществляли инженерное дооборудование позиций, их укрепление и развитие. Сейчас, по направлению в сторону оккупированной Александровки силами пехотинцев построены полноценные опорные пункты», — говорится в сообщении.
Таким образом, украинские подразделения теперь полностью контролируют участок, расположенный вплотную к оккупированному РФ Донецку.
«Расстояние между позициями ОС и российскими оккупационными войсками на этом направлении составляет всего несколько сотен метров», — добавили в штабе.
Ранее сообщалось, что бойцы Объединенных сил заняли новые позиции в Марьинке.