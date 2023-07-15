Помощь переселенцам. Кому автоматически на полгода продлят выплаты ВПЛ с 1 августа и в каком размере 15 июля, 08:50 Выплаты ВПЛ продлили до января 2024 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Кабинет Министров Украины автоматически продлил на шесть месяцев выплаты помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине с 1 августа 2023 года.

Об этом сообщает Урядовий портал.

Выплаты ВПЛ продлили до января 2024 года

Для всех внутренне перемещенных лиц, которые получают помощь сейчас, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата помощи еще на 6 месяцев, до конца января 2024 года.

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Помощь продолжается для всех ВПЛ, которые проживают в Украине и являются внутренне перемещенными лицами в размерах:

— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;

— для других лиц — 2 тыс грн.

Обращаем внимание, что гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

Выплаты для ВПЛ, которые впервые обратились за получением помощи

Для внутренне перемещенных лиц, которые впервые обратятся за получением помощи ПОСЛЕ 01.08.2023 года, помощь назначается на шесть месяцев, на семью, и будет выплачиваться ежемесячно одному из членов семьи (далее — уполномоченное лицо) из расчета на каждого члена семьи:

— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;

— для других лиц — 2 тыс грн.

Для таких семей помощь может быть назначена семье еще на один шестимесячный период, если в семье есть:

— дети с инвалидностью,

— лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью,

— лица пенсионного возраста,

— имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет

— несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя,

— если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимумов.

Но помощь не будет назначаться, если в течение трех месяцев перед обращением член семьи совершил существенные расходы или оплатил услуги на сумму от 100 тыс грн одним платежом.

Помощь ВПЛ, у которых родились дети после перемещения

Постановлением также предоставлена возможность получать помощь внутренне перемещенным лицам, у которых родились дети после перемещения.

Это урегулирует проблему, которая возникала с получением помощи на детей, которые родились у ВПЛ после перемещения и, соответственно, их зарегистрированное место жительства совпадало с местом задекларированного места жительства их родителей (места, куда переехали ВПЛ).

Также отныне лицо сможет дистанционно отказаться от статуса внутренне перемещенного лица, без личного обращения в орган социальной защиты населения.