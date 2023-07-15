Помощь переселенцам. Кому автоматически на полгода продлят выплаты ВПЛ с 1 августа и в каком размере
Выплаты ВПЛ продлили до января 2024 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Кабинет Министров Украины автоматически продлил на шесть месяцев выплаты помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине с 1 августа 2023 года.
Об этом сообщает Урядовий портал.
Выплаты ВПЛ продлили до января 2024 года
Для всех внутренне перемещенных лиц, которые получают помощь сейчас, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата помощи еще на 6 месяцев, до конца января 2024 года.
Помощь продолжается для всех ВПЛ, которые проживают в Украине и являются внутренне перемещенными лицами в размерах:
— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;
— для других лиц — 2 тыс грн.
Обращаем внимание, что гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.
Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.
Выплаты для ВПЛ, которые впервые обратились за получением помощи
Для внутренне перемещенных лиц, которые впервые обратятся за получением помощи ПОСЛЕ
— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;
— для других лиц — 2 тыс грн.
Для таких семей помощь может быть назначена семье еще на один шестимесячный период, если в семье есть:
— дети с инвалидностью,
— лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью,
— лица пенсионного возраста,
— имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет
— несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя,
— если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимумов.
Но помощь не будет назначаться, если в течение трех месяцев перед обращением член семьи совершил существенные расходы или оплатил услуги на сумму от 100 тыс грн одним платежом.
Помощь ВПЛ, у которых родились дети после перемещения
Постановлением также предоставлена возможность получать помощь внутренне перемещенным лицам, у которых родились дети после перемещения.
Это урегулирует проблему, которая возникала с получением помощи на детей, которые родились у ВПЛ после перемещения и, соответственно, их зарегистрированное место жительства совпадало с местом задекларированного места жительства их родителей (места, куда переехали ВПЛ).
Также отныне лицо сможет дистанционно отказаться от статуса внутренне перемещенного лица, без личного обращения в орган социальной защиты населения.