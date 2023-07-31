ВПЛ-2023: стало известно, когда будут выплачивать компенсации за приют переселенцев в мае 31 июля, 12:30 Украинцы, которые предоставили жилье ВПЛ в мае, начнут получать компенсации (Фото:depositphotos / Kryzhov)

На этой неделе украинцы, которые предоставили бесплатное жилье внутренне перемещенным лицам в мае, начнут получать компенсации.

Об этом сообщила вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

На этой неделе будут выплачивать 450 грн за предоставление жилья ВПЛ в мае

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По словам Ирины Верещук, на этой неделе должно начаться финансирование компенсаций за предоставление жилья переселенцам в мае.

Компенсации по программе Прихисток за март и апрель этого года уже полностью выплатили. Всего 200 тыс владельцев жилья, которые бесплатно предоставляли его переселенцам, получили более 360 млн грн.

В неотапливаемом сезоне компенсации выплачивают в размере 450 грн в месяц.

Заявление на компенсацию можно отправлять и онлайн

Подать заявку на компенсацию после размещения переселенцев можно не только лично в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета, районной в г. Киеве госадминистрации, соответствующей военной администрации по месту расположения жилого помещения, но и дистанционно.

Для этого нужно отправить письмо-уведомление и копии подтверждающих документов на определенный ответственным исполнительным органом местного самоуправления электронный адрес. Это нужно сделать не позднее чем на следующий день после размещения ВПЛ.

Далее ежемесячно не позднее чем в течение пяти дней со дня окончания отчетного месяца на этот же электронный адрес нужно прислать заявление на компенсацию.