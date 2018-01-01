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Впервые за десять дней: Россия пообещала пустить украинских консулов к захваченным морякам

Сегодня, 20:11
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Украинских моряков захватили в плен 25 ноября у берегов Крыма

Министерство иностранных дел РФ впервые проинформировало о местонахождении украинских военных моряков, захваченных в Керченском проливе 25 ноября, и пообещало пустить к ним украинских консулов.

Об этом 5 декабря сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Через десять дней после захвата наших кораблей МИД РФ таки сообщил официально, что украинские моряки в Москве и пообещал предоставить к ним доступ нашим консулам. Делаем все, чтобы консулы попали к ребятам как можно скорее", - написал он в Twitter.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Теги:   Украинские моряки МИД Украины МИД России Павел Климкин

Спецтема   Военное положение в Украине

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Украина/События

Сегодня, 20:11

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Впервые за десять дней: Россия пообещала пустить украинских консулов к захваченным морякам

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