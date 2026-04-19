Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщили в Силах беспилотных систем Вооруженных Сил Украины (СБС ВСУ), публикуя соответствующие кадры.

Отмечается, что перехват вражеского ударного беспилотника осуществили операторы дивизиона беспилотных надводных комплексов в составе 412-й бригады Nemesis.

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«Это новый уровень интеграции морских и воздушных беспилотных возможностей», — отметили в СБС.

Там также подчеркнули, что применение надводных носителей для развертывания дронов-перехватчиков расширяет возможности противодействия воздушным угрозам и формирует дополнительный эшелон защиты украинских городов.

В марте исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко в эфире Radio NV рассказал, что производство украинских дронов-перехватчиков вдвое-втрое превышает потребности Сил обороны.

«Именно по перехватчикам наши Силы безопасности и обороны Украины могут четко понимать, сколько им нужно в ближайший период, потому что мы понимаем способности изготовления таких решений, как шахед, нашим противником, и массированностью их атак в период последних лет. Мы это все изучаем, собираем, понимаем, сколько нам нужно», — отмечал Федирко в интервью Radio NV.

Он также сообщал, что по состоянию на январь 2026 года украинские производители оружия изготавливали 80−90% от нужного Силам обороны числа дронов-перехватчиков, но за последние два месяца производство значительно нарастили.

17 апреля компания-производитель дронов Дикие Шершни заявила об установлении нового рекорда дальности управления дроном-перехватчиком Sting.