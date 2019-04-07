Впервые в истории. Во Львове сносят незаконно построенную многоэтажку Сегодня, 10:46 3696 Цей матеріал також доступний українською Львовский городской совет Для сноса используют крупногабаритную 26-тонную технику Львовский городской совет

Во Львове демонтируют построенный с нарушениями действующего законодательства дом - это едва ли не первый случай в истории независимой Украины, когда сносят многоэтажку.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.



"Не мониторил ситуации по стране, но, видимо, это первый случай в Украине со сносом незаконной постройки, построенной с нарушением всех требований законодательства и строительных норм. Это была длинная история с невероятным сопротивлением, но сигнал четкий - тот, кто во Львове строит незаконно, рискует в результате потерять все", - написал городской голова.

Садовый добавил, что иначе, чем снести, с домом нельзя было поступить, ведь там нарушены десятки строительных норм. Поэтому, селить людей в него нельзя.

Как сообщает Varta1, для сноса используют крупногабаритную 26-тонную технику.

Дом возводился без проектно-технической документации, работы осуществлялись без проведения экспертизы и без получения разрешительного документа.

Мэр Львова также добавил, что соответствующий земельный участок находится в частной собственности. "Поскольку мы тратим сейчас бюджетные средства на демонтаж этого здания, то будем подавать следующий иск к владельцу участка. Я думаю, что мы отсудим ее в собственность громады, и уже потом громада будет принимать решение, что здесь должно быть. Возможно, это будет детская или спортивная площадка. Однако никаких незаконных построек здесь не будет", - подчеркнул Садовый.

Финансирование сноса осуществляется за счет исполнительного производства, работу выполняет подрядная организация. Выделено более 2 млн грн на авансирование дополнительных расходов исполнительного производства. Снос всего здания будет длиться от месяца до двух месяцев.