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Впервые с 2014 на Доме профсоюзов в Киеве заработали часы

Сегодня, 07:42
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Цей матеріал також доступний українською

Скриншот видео ТСН

Заработало табло на Доме профсоюзов в Киеве

Главные часы Украины возобновили свою работу впервые после пожара в 2014 году.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Возвращение электронного табло поставило точку в восстановлении здания. Часы работают пока в тестовом режиме. На них показывается точное время и погодные условия. Восстановленный указатель перейдет в бесперебойный режим уже через неделю.

Новое табло больше предыдущего и циклическое. Будет ли с него каждый час раздаваться народный гимн столицы Як тебе не любити, Києве мій еще неизвестно.

Напомним, 19 февраля 2014 года в Доме профсоюзов произошел пожар во время его штурма Беркутом. Этот пожар тушили более суток, была угроза обрушения всего здания. В огне погибли два человека.

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Теги:   Дом Профсоюзов

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