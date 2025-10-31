Украина вернула восьмерых детей, которых оккупанты депортировали из Николаевской области в 2022 году

Украинские дети, которых российские оккупанты депортировали в РФ в 2022 году (Фото: Посольство Украины в Грузии / Facebook)

В Украину удалось вернуть восемь воспитанников Новопетровской специальной школы из Николаевской области, которых российские оккупанты принудительно вывезли еще в 2022 году.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram в пятницу, 31 октября.

По его словам, детей депортировали во время оккупации части Николаевской области. Среди них были сироты и дети, лишенные родительской опеки.

«Директор заведения делала все, чтобы спасти воспитанников от оккупантов — отказалась от перемещения во временно оккупированный Крым и искала способ эвакуации на подконтрольную Украине территорию», — отметил Ермак.

Несмотря на это, россияне принудительно перевезли детей сначала на левый берег Херсонской области, а затем — через оккупированный Крым в российскую Анапу.

По словам Ермака, возвращение детей стало возможным благодаря совместным усилиям украинских дипломатов, силовых структур и международных партнеров.

3 октября в Украину с временно оккупированных территорий удалось вернуть 22 украинских детей и подростков. По его словам, среди спасенных 10-летний мальчик, которого заставляли учиться по российской программе и угрожали отправить на «обследование» в Крым с вымышленным психиатрическим диагнозом.

В июне команда исследователей Йельского университета (США) установила, что Россия может удерживать около 35 тысяч украинских детей, которых считают без вести пропавшими. Часть из них усыновили российские семьи, других — перевели в военные лагеря или разместили в интернатах.

Украина подтверждает незаконный вывоз в Россию более 19 тысяч детей. Страна-агрессор традиционно отрицает эту информацию, заявляя, что речь идет лишь о «сотнях» детей.