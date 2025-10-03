«Это трагикомично». Кротевич рассказал о 22-летнем парне с оккупированной территории, который не может вернуться в Украину

3 октября, 21:24
Поделиться:
Экс-начальник штаба бригады Азов Богдан Кротевич (Фото: Разговор/YouTube)

Экс-начальник штаба бригады Азов Богдан Кротевич (Фото: Разговор/YouTube)

Экс-начальник штаба бригады Азов Богдан Кротевич рассказал историю украинца, который родился на оккупированных территориях и не может вернуться домой из-за отсутствия действенного механизма идентификации украинских граждан с оккупированных территорий.

Об этом Кротевич написал на своей странице в Telegram в пятницу, 3 октября.

По словам Кротевича, парень несколько лет пытался через украинские консульства в разных странах получить подтверждение гражданства и право на возвращение. Несмотря на наличие свидетельства о рождении и украинского гражданства, запросы оставались без ответа. Кротевич уточняет, что парень слышит об определенной «процедуре идентификации», но по факту ее не существует.

Реклама

Читайте также:
Похищенные украинские дети. Что россияне делают с юными украинцами и как складываются их судьбы — убийственные цифры и факты из отчета Йеля

«Это трагикомично. Вы не знаете, как действовать, потому что инструкций нет. Стучитесь во все двери. Кто-то обещает помочь — но все остается в формате «попробуем, а там будет видно», — сказано в заметке.

Кротевич описывает, что на запрос парня в соцсети отвечает человек, который имеет знакомых, которые «должны знать механизм въезда». Однако механизм один: «любым образом добраться до украинской границы».

«Это почти нереально. Идет уже второй год ваших попыток вернуться домой. Вы собираете последние средства и летите в Молдову. Там — выборы, и вам отказывают в пребывании из-за российского паспорта (заграничный у вас тоже российский). Вас депортируют в третью страну. Оттуда — новая попытка: летите в Стамбул», — рассказывает военный.

Из-за этих обстоятельств, по словам военного, парень был вынужден полагаться на помощь общественных организаций и частных лиц, а попытки вернуться через Молдову и Турцию завершились провалом. По словам Кротевича, подобная ситуация коснулась и других украинцев с оккупированных территорий.

Кротевич отмечает, что сейчас в Украине нет единого открытого механизма для идентификации граждан с оккупированных территорий, а между ведомствами — МИД, Минсоцполитики, ГМС и Минюстом — нет координации. Он отмечает, что проблему можно решить через объединение баз данных и четкие процедуры с проверкой СБУ, ГНС и консульств, но пока этого не происходит.

Читайте также:
В Украину из России вернули 17-летнего юношу из Украины

Кротевич подчеркивает: десятки тысяч украинцев с оккупированных территорий не имеют возможности вернуться домой из-за бюрократических преград и равнодушия системы.

«Иногда я думаю обратиться в МИД Польши, чтобы с их помощью провести этого парня к украинской границе. Возможно, так и будет. Но хочется, чтобы десятки тысяч тех, кто остался верным Украине, получили не только шанс, но и полную поддержку и сопровождение от своего государства. Посмотрим, что из этого получится. Спасибо за внимание», — добавляет военный.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Богдан Кротевич Азов Оккупированные территории Война России против Украины Дети

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies