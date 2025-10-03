«Это трагикомично». Кротевич рассказал о 22-летнем парне с оккупированной территории, который не может вернуться в Украину

Экс-начальник штаба бригады Азов Богдан Кротевич рассказал историю украинца, который родился на оккупированных территориях и не может вернуться домой из-за отсутствия действенного механизма идентификации украинских граждан с оккупированных территорий.

Об этом Кротевич написал на своей странице в Telegram в пятницу, 3 октября.

По словам Кротевича, парень несколько лет пытался через украинские консульства в разных странах получить подтверждение гражданства и право на возвращение. Несмотря на наличие свидетельства о рождении и украинского гражданства, запросы оставались без ответа. Кротевич уточняет, что парень слышит об определенной «процедуре идентификации», но по факту ее не существует.

«Это трагикомично. Вы не знаете, как действовать, потому что инструкций нет. Стучитесь во все двери. Кто-то обещает помочь — но все остается в формате «попробуем, а там будет видно», — сказано в заметке.

Кротевич описывает, что на запрос парня в соцсети отвечает человек, который имеет знакомых, которые «должны знать механизм въезда». Однако механизм один: «любым образом добраться до украинской границы».

«Это почти нереально. Идет уже второй год ваших попыток вернуться домой. Вы собираете последние средства и летите в Молдову. Там — выборы, и вам отказывают в пребывании из-за российского паспорта (заграничный у вас тоже российский). Вас депортируют в третью страну. Оттуда — новая попытка: летите в Стамбул», — рассказывает военный.

Из-за этих обстоятельств, по словам военного, парень был вынужден полагаться на помощь общественных организаций и частных лиц, а попытки вернуться через Молдову и Турцию завершились провалом. По словам Кротевича, подобная ситуация коснулась и других украинцев с оккупированных территорий.

Кротевич отмечает, что сейчас в Украине нет единого открытого механизма для идентификации граждан с оккупированных территорий, а между ведомствами — МИД, Минсоцполитики, ГМС и Минюстом — нет координации. Он отмечает, что проблему можно решить через объединение баз данных и четкие процедуры с проверкой СБУ, ГНС и консульств, но пока этого не происходит.

Кротевич подчеркивает: десятки тысяч украинцев с оккупированных территорий не имеют возможности вернуться домой из-за бюрократических преград и равнодушия системы.

«Иногда я думаю обратиться в МИД Польши, чтобы с их помощью провести этого парня к украинской границе. Возможно, так и будет. Но хочется, чтобы десятки тысяч тех, кто остался верным Украине, получили не только шанс, но и полную поддержку и сопровождение от своего государства. Посмотрим, что из этого получится. Спасибо за внимание», — добавляет военный.