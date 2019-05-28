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Возвращение Саакашвили и назначение Данилюка секретарем СНБО. Главные новости 28 мая

Вчера, 20:00
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Возвращение Саакашвили и назначение Данилюка секретарем СНБО. Главные новости 28 мая - фото

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Главные новости дня

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил, что его политическая сила Голос не будет объединяться с политическими брендами, а в Австрии правительство отправили в отставку.

НВ собрало главные новости дня.

Народный фронт пойдет на выборы в Раду по мажоритарным округам

Глава фракции Народный фронт Максим Бурбак заявил, что депутаты партии будут баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарным округам. Читать далее…

Президент Австрии отправил правительство канцлера Курца в отставку

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправил правительство канцлера Себастьяна Курца в отставку. Читать далее…

Вакарчук рассказал, с кем готова объединиться партия Голос

Музыкант Святослав Вакарчук заявил, что его политическая сила Голос не будет объединяться с политическими брендами. Читать далее…

Команда Зеленского подготовила законопроект о референдуме

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в команде Владимира Зеленского есть наработанный целый блок законопроектов, в частности, о референдуме. Читать далее…

Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение пятого президента Петра Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили гражданства Украины. Читать далее…

Данилюка назначили секретарем СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Читать далее…

Экс-бойца Правого сектора приговорили к пожизненному заключению

Бывшего бойца Правого сектора Дмитрия Голуба, обвиняемого в убийстве водителя онлайн-сервиса BlaBlaCar Тараса Познякова, приговорили к пожизненному лишению свободы. Читать далее…

Теги:   Народный фронт Австрия Верховная Рада

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