Зеленский после возвращения азовцев: Должны забрать домой всех пленных 9 июля, 04:09 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо вернуть домой всех пленных, которых захватила Россия.

«Надо всех вернуть… Будем объединять всех, чтобы вернуть украинцев в Украину. Это очень важно. Я очень рад, что сегодня все настоящие мужчины на своей настоящей земле», — заявил президент.

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Зеленский поблагодарил руководство Украины и Турции за работу по освобождению азовцев и напомнил, что 8 июля был плодотворным днем на события.

«Утром был доклад наших военных о ситуации на фронте, после этого поздравил нашего Главкома с днем рождения, после этого, — очень благодарен Вселенскому патриарху Варфоломею за то, что принял нашу делегацию. Далее были важные звонки с нашими коллегами, которые сегодня лоббируют позиции Украины в НАТО. Был и [премьер-министр Нидерландов] Марк Рютте, а также премьер-министр Португалии», — заявил президент.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пятеро командиров гарнизона Азовстали. Зеленский встретил их в аэропорту в Стамбуле.

Пятеро командиров Азовстали по договоренностям находились в Турции «под личной протекцией президента Реджепа Эрдогана» после того, как в сентябре 2022 года состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Они провели в стране более девяти месяцев после освобождения из российского плена.

Всего 22 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 215 защитников. Пятерых командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в государственной измене нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.