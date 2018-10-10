Возвращение России в ПАСЕ. Парламентарии каких стран поддерживают позиции Украины

Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы откладывается. Соответствующую резолюцию отправили на доработку. Решение поддержали 99 депутатов. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Победа украинской дипломатии

Повторно документ должны рассмотреть в январе следующего года. Внести поправки должен Комитет по вопросам правил процедуры. Комитет также сегодня поддержал украинские изменения в резолюции. Первая правка касается принципа голосования за санкционные решения, вторая запрещает участвовать в работе ПАСЕ представителям, избранными на оккупированных территориях, в частности в Крыму.

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Отсрочка рассмотрения резолюции - это маленькая победа украинской дипломатии, заявил эксперт по международным вопросам Антон Кучухидзе. Россия потратила много усилий, чтобы ПАСЕ вернула их делегацию. Несмотря на это, до января украинской делегации надо убедить своих иностранных коллег не поддерживать данную резолюцию.

Кто против

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил депутатам ПАСЕ, что Россию нельзя было лишать права голоса в Ассамблее. Так он сказал во время дебатов об изменении санкционной процедуры асамблеии. По его словам, Ассамблея должна стать площадкой для переговоров.

"Это не была моя персональная инициатива. Это были дебаты, в которые я не вмешивался. Те выводы, которые указаны в отчете, очень важны. Я с ними согласен, и они совпадают с моей точкой зрения", - сказал Ягланд.

Гончаренко во время дебатов в сессионном зале надел резиновые перчатки, символизируя "токсическое общения с российскими делегатами"

По словам народного депутата Украины, члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко, внесенных поправок в саму резолюцию уже хватит для затруднения работы российской делегации.

"Британцы почти все нас поддерживают, французы - 50/50, немцы скорее всего против нас, прибалты - за. Юридических противоречий нет, но есть смысловые. Если это такой важный вопрос, почему же он не рассматривался до финансового шантажа России. Получается, что это ответ на шантаж", - рассказал Гончаренко.

Сам Гончаренко во время дебатов в сессионном зале надел резиновые перчатки. Это, по замыслу парламентария, должно было символизировать то, что "общение с российскими делегатами токсическое".

Репутация и финансы

По мнению кандидата политических наук, политолога Алексея Якубина возвращение российской делегации в ПАСЕ нужно Москве только для внутреннего имиджа. Эту площадка также можно использовать для отмены санкций, добавил он. Якубин пояснил, что Россия отсутствует только в парламентской части ПАСЕ, но присутствует во всех других отделах организации.

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Якубин также предположил, что для самой ПАСЕ возвращение российской делегации - это укрепление престижа организации и финансирования, ведь россияне платили большие взносы.

Возвращение России в Совет Европы нанесет очень тяжелые репутационные потери для организации, считает политолог Олеся Яхно. Она добавила, что ПАСЕ с начала агрессии в Украине всегда ее поддерживала. Ошибка заключается в том, что сама Россия не пошла на какие-либо уступки для того, чтобы заслужить свое возвращение в организацию, резюмировала Яхно.