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Возвращение проспекту Григоренко имени маршала Жукова: полиция Харькова открыла дело

Сегодня, 17:06
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Возвращение проспекту Григоренко имени маршала Жукова: полиция Харькова открыла дело - фото

сity.kharko.ua

Харьковский горсовет вернул проспекту старое название

По факту обращения депутата Харьковского горсовета касательно возвращения названия проспекта маршала Жукова проспекту Григоренко следователи открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В полиции заявили, что в отделение поступило обращение от депутата Харьковского городского совета.

Депутат считает, что в действиях депутатов и чиновников Харьковского горсовета могут содержаться признаки уголовного правонарушения. Оно связано с распространением коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, которое выразилось в поддержании петиции о возвращении первичного названия проспекта маршала Жукова, а также демонтажа с Майдана Свободы палатки «Все для победы».

Информация внесена в ЕРДР по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в среду, 19 июня, Харьковский городской совет поддержал возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Теги:   Полиция Харьков

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