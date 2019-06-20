Возвращение проспекту Григоренко имени маршала Жукова: полиция Харькова открыла дело
По факту обращения депутата Харьковского горсовета касательно возвращения названия проспекта маршала Жукова проспекту Григоренко следователи открыли уголовное производство.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
В полиции заявили, что в отделение поступило обращение от депутата Харьковского городского совета.
Депутат считает, что в действиях депутатов и чиновников Харьковского горсовета могут содержаться признаки уголовного правонарушения. Оно связано с распространением коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, которое выразилось в поддержании петиции о возвращении первичного названия проспекта маршала Жукова, а также демонтажа с Майдана Свободы палатки «Все для победы».
Информация внесена в ЕРДР по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что в среду, 19 июня, Харьковский городской совет поддержал возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.