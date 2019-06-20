Возвращение проспекту Григоренко имени маршала Жукова: полиция Харькова открыла дело Сегодня, 17:06 Цей матеріал також доступний українською сity.kharko.ua Харьковский горсовет вернул проспекту старое название сity.kharko.ua

По факту обращения депутата Харьковского горсовета касательно возвращения названия проспекта маршала Жукова проспекту Григоренко следователи открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В полиции заявили, что в отделение поступило обращение от депутата Харьковского городского совета.

Депутат считает, что в действиях депутатов и чиновников Харьковского горсовета могут содержаться признаки уголовного правонарушения. Оно связано с распространением коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, которое выразилось в поддержании петиции о возвращении первичного названия проспекта маршала Жукова, а также демонтажа с Майдана Свободы палатки «Все для победы».

Информация внесена в ЕРДР по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в среду, 19 июня, Харьковский городской совет поддержал возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.