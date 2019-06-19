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Возвращение проспекта Жукова: Кабмин проверит законность решения горсовета Харькова

Сегодня, 14:17
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Возвращение проспекта Жукова: Кабмин проверит законность решения горсовета Харькова - фото

057.ua

За возвращение проспекту имени Жукова проголосовали 59 человек

Кабмин обратится в правоохранительные органы для проверки законности решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко на заседании правительства, пишет Интерфакс-Украина.

Министр юстиции Павел Петренко добавил, что они могут обратиться к местному совету относительно недопустимости нарушения закона.

«Также мы имеем право обратиться к правоохранительным органам, для того, чтобы они провели проверку», — добавил он.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил подготовить такое обращение.

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Ранее сообщалось, что Харьковский городской совет поддержал возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова и убрать с площади Свободы волонтерскую палатку «Все для перемоги», установленную там активистами в сентябре 2014 года.

В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов.

В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

2 июня в Харькове активистами был снесен памятник маршалу Жукову.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что восстановит памятник советскому полководцу.

Теги:   Кабмин Харьков Памятник Жукову

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