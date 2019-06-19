Возвращение проспекта Жукова: Кабмин проверит законность решения горсовета Харькова
Кабмин обратится в правоохранительные органы для проверки законности решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко на заседании правительства, пишет Интерфакс-Украина.
Министр юстиции Павел Петренко добавил, что они могут обратиться к местному совету относительно недопустимости нарушения закона.
«Также мы имеем право обратиться к правоохранительным органам, для того, чтобы они провели проверку», — добавил он.
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил подготовить такое обращение.
Ранее сообщалось, что Харьковский городской совет поддержал возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова и убрать с площади Свободы волонтерскую палатку «Все для перемоги», установленную там активистами в сентябре 2014 года.
В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов.
В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.
2 июня в Харькове активистами был снесен памятник маршалу Жукову.
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что восстановит памятник советскому полководцу.