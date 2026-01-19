«Локальные и системные». ГБР заявило, что выявило нарушения в батальонах резерва ВСУ

Государственное бюро расследований сообщило, что во время проверок в батальонах резерва ВСУ выявило ряд нарушений , причем на разных уровнях.

Об этом ГБР проинформировало в понедельник, 19 января.

Выявленные нарушения касаются прежде всего организации работы с военными, которые изъявили намерение вернуться в подразделения ВСУ после СОЧ, уточнили в ГБР. Там отметили, что нарушения и системные, и локальные, а некоторые из них требуют решения на межведомственном уровне.

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Проверку провели после межведомственного совещания в Офисе президента 10 января.

Батальоны резерва — подразделения ВСУ, занимающиеся мобилизацией, подготовкой, ротацией личного состава и усилением боевых частей.

В ГБР заверили, что все выявленные нарушения донесли до Офиса президента, командования ВСУ и «других заинтересованных органов». В бюро добавили, что и в дальнейшем будут следить за ситуацией в батальонах резерва.

10 января новый руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что провел расширенное совещание с военными по коррупции в территориальных центрах комплектования (ТЦК) и вопросам самовольного оставления частей (СОЧ) в армии. Буданов заявил, что коррупция в ТЦК и СП и СОЧ в Силах обороны — это проблемы, которые влияют на обороноспособность Украины.

14 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел первое совещание с новым главой Минобороны Михаилом Федоровым. Во время совещания они определили первые приоритеты работы оборонного ведомства, особое внимание уделили защите неба.