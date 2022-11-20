Спланировали операцию. Морпехи, которые вчера вернулись домой, сбежали из плена оккупантов — нардеп

20 ноября, 18:19
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Украинские морпехи сбежали из плена оккупантов (Фото:Народный депутат Игорь Копытин/Facebook)

Украинские морпехи сбежали из плена оккупантов (Фото:Народный депутат Игорь Копытин/Facebook)

В субботу, 19 ноября, стало известно, что трое морпехов-разведчиков вернулись на подконтрольную Украине территорию из плена оккупантов. Народный депутат Игорь Копытин рассказал, что Военно-морские силы Украины организовали их побег.

Об этом он написал в своем Facebook.

«Ребята во время боевых действий попали в плен к российским оккупантам. Их содержали на неподконтрольной территории Украины. Об этом узнали в Командовании ВМС и морской пехоты, где решили спланировать операцию, чтобы попытаться вытащить ребят из плена, потому что своих не бросаем», — говорится в сообщении.

Видео дня

Нардеп отметил, что участие в операции по освобождению морпехов принимал Киборг, защитник Азовстали Артем Дыбленко, недавно сам вернувшийся из вражеского плена, и офицеры морской пехоты с позывными Лютый, Баркас и Омега, которые фактически спланировали эту операцию.

https://www.facebook.com/ihor.kopytin/posts/pfbid0Xn6H9FZCoCjUcbeVa2KtkwFQVeqQ1FKhvjWM8zoekJmfuiVGNKHFQhAjEAxFvaGel
https://www.youtube.com/embed/WhJqOiHXOTQ
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Плен Морпехи ВМС Украины Возвращение Война России против Украины

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