В Минобороны озвучили дату, до которой можно вернуться из СОЧ по упрощенной процедуре

В Минобороны рассказали, когда можно вернуться из СОЧ по упрощенной процедуре (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Украинские военнослужащие , которые самовольно покинули часть до 10 мая 2025 года, могут вернуться в армию по упрощенной процедуре. Конечный срок такого возвращения — 30 августа 2025 года.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона Єдині новини.

«Следует сказать, что по состоянию на сейчас военные, которые ушли в СОЧ до 10 мая 2025 года, снова могут вернуться на службу по упрощенной процедуре до 30 августа 2025 года. Обращаюсь ко всем военнослужащим, которые намерены вернуться из СОЧ», — заявила она.

Других деталей она не раскрыла.

Как вернуться из СОЧ с помощью приложения Армия+

СОЧ — самовольное оставление части, это ситуация, когда военный покидает место службы без разрешения командира или уважительных причин.

Самый простой способ вернуться — подать рапорт через приложение Армия+.

Алгоритм остается неизменным. Человек подает рапорт, заполнение которого занимает примерно 5 минут. Главное управление Военной службы правопорядка (ВСП) получает рапорт и подтверждает данные в нем. У военнослужащего есть 24 часа, чтобы прибыть в отдел ВСП, который он выбрал, когда подавал рапорт. Там оформят документы, сделают предписание и помогут безопасно добраться до одной из военных (резервных) частей.

Командир такой части имеет 72 часа, чтобы восстановить денежные выплаты и социальные гарантии военнослужащего и в день продолжения военной службы сообщить об этом соответствующие органы. После восстановления на службе можно уже оттуда подать рапорт на смену места службы. Для этого на экране с вопросом «Почему хотите сменить часть» нужно выбрать пункт «Возвращаюсь на службу после СОЧ». В рекомендательном письме указывается уже текущая должность в батальоне резерва. При необходимости Кадровый центр ВСУ, который рассматривает рапорты на смену места службы, дополнительно проверит данные напрямую в батальоне.

Эта возможность доступна для военных, которые осуществили СОЧ до 10 мая.

С 29 ноября 2024 года и до 1 марта 2025 года уже действовала упрощенная процедура возвращения после СОЧ. Она позволяла в относительно короткий срок вернуться на службу, не дожидаясь снятия уголовной ответственности, и начать получать денежное и все другие виды обеспечения.