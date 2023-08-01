С августа отменяется единый налог в 2% 1 августа, 12:10 С августа возвращают довоенную систему налогообложения украинских предпринимателей (Фото:Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ)

С 1 августа 2023 года отменяется единый налог в 2% для украинских предпринимателей.

Плательщик двухпроцентного единого налога сможет подать заявление об отказе от его применения и указать, на какую систему налогообложения он желает перейти. Без подачи такого заявления, а также если в заявлении плательщик не укажет желаемую систему, плательщик 2% ЕН автоматически будет переводиться на систему, на которой находился до избрания 2% ЕН.

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Вновь созданные субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации выбрали 2% ЕН, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%.

Также автоматически будут восстановлены права и обязанности плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена.

Плательщики, которые в 2023 году перешли с единого налога в 2% на общую систему, имеют право перейти повторно в 2023 году на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления. При этом, в случае подачи заявления до 1 сентября 2023 года, такой плательщик будет считаться плательщиком единого налога с 1 августа 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении довоенных налогов 27 июля.

Налоговые льготы для бизнеса ввели с 1 апреля 2022 года. Предполагалось, что они должны действовать до окончания военного положения.

Впоследствии после подписания Меморандума с МВФ предполагалось, что их отменят с 1 июля 2023 года — но Верховная Рада не успела принять законопроект.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что власти не планируют повышение налогов до конца войны, кроме возвращения их на довоенный уровень.