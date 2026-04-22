Дмитрий Лубинец напомнил, что в Украине действует мораторий на межгосударственное усыновление (Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram)

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что украинского ребенка незаконно передали на усыновление в иностранную семью.

Об этом Лубинец написал в среду, 22 апреля.

По его информации, ребенок, который является гражданином Украины, был эвакуирован в Италию в 2022 году. Эвакуация — это временная защита, подчеркнул Лубинец. Однако суд по делам несовершеннолетних города Лечче (регион Апулия) принял решение о его усыновлении иностранными гражданами.

Реклама

Дмитрий Лубинец акцентировал, что мать ребенка жива и не лишена родительских прав, а отец — защитник Украины, который пропал без вести.

Омбудсмен заявил, что Украина будет добиваться обжалования решения итальянского суда и возвращения ребенка. Более того, ребенок был разъединен со своими родными сестрами, которые уже возвращены в Украину. «Это сознательное разрушение семьи, нарушение права ребенка на сохранение семейных связей, игнорирование международного права», — отметил Лубинец.

Он также напомнил, что в Украине действует мораторий на межгосударственное усыновление. Такой запрет обусловлен войной, чтобы защитить эвакуированных и вынужденно перемещенных украинских детей, пояснил Дмитрий Лубинец. И добавил, что решению итальянского суда предшествовали «системные нарушения: отстранение украинских законных представителей, назначение иностранных опекунов, ограничение доступа украинских дипломатов к детям». По его данным, такие проблемы были зафиксированы, в частности, в Германии и Швейцарии.

Лубинец предупредил, что аналогичные риски существуют в отношении еще 82 детей из Чинадиевского дошкольного учебного заведения (детского дома) интернатного типа (Закарпатская область), Санаторно-оздоровительного центра социальной реабилитации Изумрудный город (Хмельницкая область) и Сумского детского дома имени С.П. Супруна.

Лубинец сообщил, что направил письмо реагирования премьер-министру Украины. Также он обратился к ряду иностранных чиновников и организаций:

вице-президентке Европейского парламента Пине Пичерно с целью вынести этот вопрос на рассмотрение Европарламента;

специальной посланнице генерального секретаря Совета Европы относительно положения детей Украины Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир;

президенту Национальной координации омбудсменов Италии, Омбудсмену региона Лацио Марино Фарделли;

Европейской сети омбудсменов по делам детей ( ENOC);

ENOC); Итальянскому управлению по делам детей и подростков.

Реклама:

Непосредственно в Италии этот случай держит на контроле советник украинского омбудсмена Олесь Городецкий.