80% украинских беженцев, которые сейчас возвращаются домой, положительно оценивают действия государственного руководства — опрос 16 мая, 14:48 Цей матеріал також доступний українською Большинство украинских беженцев, которые возвращаются домой, положительно оценивают действия государственного руководства (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Согласно опросу Центра Разумкова, 80% украинских беженцев, которые сейчас возвращаются в Украину, положительно оценивают действия государственного руководства Украины во время войны.

Война России против Украины — главные события 16 мая

По данным опроса, действия государственного руководства Украины во время российской агрессии 80% респондентов оценивают положительно, только 2% - отрицательно. 18% затруднились оценить.

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Согласно опросу, 47% опрошенных считают достаточной помощь международного сообщества Украине, 36% — считают, что помощь и поддержка Украины со стороны других стран должна быть больше. В то время как во второй половине марта среди выезжавших из Украины считали ее достаточной 35%, считали недостаточной — 43%.

Результаты опроса граждан Украины старше 18 лет, которые в начале российской агрессии выехали из Украины в связи с военными действиями, и сейчас возвращаются в Украину. Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова в Закарпатской области. С 11 апреля по 6 мая 2022 года было опрошено 105 респондентов.

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