Возвращаться в Киевскую область еще опасно, оккупанты оставили много ловушек — глава ОВА 11 апреля, 06:43 Цей матеріал також доступний українською Российский снаряд (Фото:ГСЧС)

Возвращаться в освобождении от российских военных города и поселки Киевской области пока небезопасно, поскольку оккупанты оставили после себя много ловушек. Об этом 10 апреля сообщил глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Александр Павлюк.

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По его словам, только за последнюю неделю на территории Киевской области обезвредили 11 тысяч оставленных оккупантами боеприпасов.

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«Существует большая опасность для людей. Только за эту неделю обезврежено около 11 тысяч боеприпасов. Это и неразорвавшиеся мины и установленные ловушки, растяжки. Очень многие сюрпризы оставляют нам россияне в городах, откуда они выходят. Это нужно очень тщательно проверять. Только после этого мы сможем дать людям доступ к их объектам», — цитирует слова Павлюка Укринформ.

Он добавил, что людей, которые будут возвращаться в свои дома, на блокпостах будут пропускать, но власти не дают гарантию, что возвращение безопасно.

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«Поэтому стоит подождать, пока мы проведем все мероприятия. Для того чтобы сохранить имущество, дополнительно большие силы сосредоточены в этих районах. Только около 600 полицейских прибыло из других районов, чтобы круглосуточно установить контроль за сохранностью имущества, недопущением мародерства», — сказал Павлюк.

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Он добавил, что преимущественно среди мародеров — местные жители, которые знают, кто откуда уехал, они пытаются заходить в чужие дома, но полиция их задерживает.

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