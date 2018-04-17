Возросло количество пострадавших во время перестрелки в Одессе

Пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области сообщает, что во время перестрелки в Киевском районе Одессы пострадали три человека.

Также, советник начальника Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил что во время конфликта было задержано 16 человек.

"Предварительная правовая квалификация - ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины, работают эксперты, криминалисты и следователи", - заявил Форостяк.

Напомним, вечером во вторник, 17 апреля, в Одессе группа вооруженных людей устроила разборки из-за проблемной автостоянки Вымпел-11 на Люстдорфской дороге.