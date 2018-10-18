Возросло количество погибших во время теракта в Керчи

Так называемый "заместитель главы администрации" Керчи Дилявер Мельгазиев заявил, что в результате теракта в Политехническом колледже погибло 20 человек.

Об этом передает Интерфакс.

"Двадцать погибших. Привезли не три человека из техникума, как мы ожидали, а четыре", - заявил Мельгазиев.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже десять человек в тяжелом состоянии попали в реанимацию. Позже стало известно, что пять человек находятся в коме.

Смотрите также

Напомним, что 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Россией Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

Смотрите также

В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.

Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство".Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.