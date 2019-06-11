Возросло количество погибших при пожаре в одесской больнице. Трагедию прокомментировал президент Сегодня, 00:44 Цей матеріал також доступний українською Думская Думская

В результате пожара в одном из корпусов психиатрической больницы в Одессе погибло шесть человек.

Об этом сообщает Думская.

По данным ГСЧС, по состоянию на 23:19 пожар был ликвидирован.

Ситуацию прокомментировал также президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал премьер-министра создать комиссию по расследованию причин трагедии.

«Пожар в Одесской психиатрической больнице. Ужасная трагедия. Пожар был ликвидирован, но уже шестеро погибших. Призываю премьер-министра Владимира Гройсмана немедленно создать государственную комиссию по расследованию. Мои соболезнования родным и близким погибших», — заявил Зеленский.

Пожар в Одесской психиатрической больницу 10 июня в одном из отделений психиатрической больницы на улице Академика Воробьева в Одессе произошел пожар.

Напомним, 10 июня в одном из отделений психиатрической больницы на улице Академика Воробьева в Одессе произошел пожар.