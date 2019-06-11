Возросло количество погибших при пожаре в одесской больнице. Трагедию прокомментировал президент
В результате пожара в одном из корпусов психиатрической больницы в Одессе погибло шесть человек.
Об этом сообщает Думская.
По данным ГСЧС, по состоянию на 23:19 пожар был ликвидирован.
Ситуацию прокомментировал также президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал премьер-министра создать комиссию по расследованию причин трагедии.
«Пожар в Одесской психиатрической больнице. Ужасная трагедия. Пожар был ликвидирован, но уже шестеро погибших. Призываю премьер-министра Владимира Гройсмана немедленно создать государственную комиссию по расследованию. Мои соболезнования родным и близким погибших», — заявил Зеленский.
Пожар в Одесской психиатрической больницу
10 июня в одном из отделений психиатрической больницы на улице Академика Воробьева в Одессе произошел пожар.
Напомним, 10 июня в одном из отделений психиатрической больницы на улице Академика Воробьева в Одессе произошел пожар.