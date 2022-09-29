Число жертв возросло: на месте ракетного удара в Днепре обнаружили тело еще одного ребенка 29 сентября, 14:17 Жертвами ракетного удара РФ по Днепру стали четыре человека (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Жертвами ракетного удара российских оккупантов по Днепру стали уже четыре человека, среди них двое детей.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, на месте удара обнаружили фрагменты тела еще одного ребенка.

«На данный момент ночная вражеская атака унесла четыре жизни. Россияне убили двоих взрослых и двоих детей — 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку», — написал Резниченко.

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В ночь на четверг, 29 сентября, оккупанты ударили ракетами по Днепру. Резниченко ранее сообщал, что в результате атаки три человека погибли, еще пятеро ранены.

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